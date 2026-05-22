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Appell nach Katzenqual: „Schauen Sie nicht weg!“

Steiermark
22.05.2026 08:00
Wir haben das Bild verfremdet; die Realität können wir unseren Lesern gar nicht zumuten
Wir haben das Bild verfremdet; die Realität können wir unseren Lesern gar nicht zumuten(Bild: zVg, Krone KREATIV)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Eva Blümel
Von Christa Blümel und Eva Blümel

Das Leid eines Tieres, für alle sichtbar, wurde über Monate ignoriert. Nach grauenvollem Dahinsiechen einer Katze folgt ein dramatischer Appell zweier Südoststeirerinnen!

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Nennen wir die Katze „Kitty“, damit sie wenigstens einen Namen hat, auch wenn sie scheinbar ungeliebt war, ihre Schreie überhört wurden, ihr schreckliches Leiden übersehen wurde – und sie deswegen einen langen Leidensweg hatte, von dem zwei Südoststeirerinnen erschüttert berichten.

„Wir haben leider schon so manches Traurige und Schwere im Tierschutz erlebt“, sagen Katharina Grager und Claudia Scheucher. Aber der letzte Fall wäre doch sehr erschütternd gewesen. Ein Anrufer hätte sie in Kenntnis gesetzt, dass eine streunende Katze „etwas an der Nase“ habe, nicht mehr fressen könne, man würde das schon „eine Weile beobachten“. Sie wäre scheu, ginge aber auf Menschen zu, weil sie so leide.

Ganze Nase und halber Kiefer fehlten
Die entsetzliche Entdeckung der Tierschützerinnen, welche „Kitty“ sichern konnten: Krebs. Der Katze fehlte die ganze Nase, der halbe Kiefer, alles eine klaffende Wunde; explizite Fotos davon können wir Ihnen gar nicht zumuten. „Der Tierarzt konnte sie nur noch erlösen.“

Die Steirerinnen mit so viel Herz sagen bitter: „So viele haben so lange weggesehen. Leid, für alle sichtbar, wurde über Monate ignoriert“, damit erlitt die Katze unvorstellbare Qualen.

Zitat Icon

Die Welt ist leider so viel rauer geworden. Wir sollten alle empathisch agieren, hinschauen und in Not helfen!

Maggie Entenfellner, Leiterin Tierecke

Bild: Reinhard Holl

Die Steirerinnen bitten, und Maggie Entenfellner schließt sich an: „Schauen Sie nicht weg. Nicht bei Menschenleid. Und nicht bei Tierleid. Niemals.“ Anlaufstellen gibt es genug, etwas bei Tierschutzvereinen oder der Polizei. 

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