Appell nach Katzenqual: „Schauen Sie nicht weg!“

„Wir haben leider schon so manches Traurige und Schwere im Tierschutz erlebt“, sagen Katharina Grager und Claudia Scheucher. Aber der letzte Fall wäre doch sehr erschütternd gewesen. Ein Anrufer hätte sie in Kenntnis gesetzt, dass eine streunende Katze „etwas an der Nase“ habe, nicht mehr fressen könne, man würde das schon „eine Weile beobachten“. Sie wäre scheu, ginge aber auf Menschen zu, weil sie so leide.