„Arlbergliga“ setzt noch keine Extrakräfte frei

Erklärungen und Spekulationen

Gründe für den schwächeren Rückrunde waren schnell gefunden: Stürmer wie Kilian Madlener (Admira), Luca Wieser (Röthis) oder Manuel Sutter (Wolfurt) seien nicht zu ersetzen, der Rückfall so zu erklären. Hinter den Kulissen wird freilich spekuliert, ob denn der eine oder andere Klub gar nicht in die „Arlbergliga“, die ab Herbst von je acht Klubs aus Tirol und Vorarlberg gebildet wird, aufsteigen will. Und man deshalb über die eine oder andere erlittene Schlappe gar nicht so unglücklich sei.