Zigarettenstummel löste Balkonbrand aus

Glück im Unglück

Die kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Dornbirn konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Feuer beschädigte jedoch die auf dem Balkon gelagerten Gegenstände sowie eine Glastrennwand. In der Wohnung entstand durch starke Rauchentwicklung ein Sachschaden in unbekannter Höhe, sie blieb aber bewohnbar.