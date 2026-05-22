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Alarm in Dornbirn

Zigarettenstummel löste Balkonbrand aus

Vorarlberg
22.05.2026 08:58
(Bild: P. Huber)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Feuer auf dem Balkon eines Wohnhauses in Dornbirn für einen Großeinsatz. Die Polizei unternahm erste Löschversuche. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Als Ursache wird eine achtlos weggeworfene Zigarette vermutet.
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Auf dem Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung war gegen 13.20 Uhr gelagerter Hausrat in Brand geraten. Weil die Flammen auf benachbarte Wohnungen überzugreifen drohten, unternahmen die bereits eingetroffenen Polizeibeamten umgehend Löschversuche mit Handfeuerlöschern und evakuierten den Gefahrenbereich.

Glück im Unglück
Die kurz darauf eintreffende Freiwillige Feuerwehr Dornbirn konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Feuer beschädigte jedoch die auf dem Balkon gelagerten Gegenstände sowie eine Glastrennwand. In der Wohnung entstand durch starke Rauchentwicklung ein Sachschaden in unbekannter Höhe, sie blieb aber bewohnbar.

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Als Brandursache wird von den Ermittlern ein unsachgemäß entsorgter Zigarettenstummel vermutet. Im Einsatz standen die Feuerwehr Dornbirn mit fünf Fahrzeugen und rund 40 Kräften, das Rote Kreuz mit einem Rettungswagen sowie drei Polizeistreifen.

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