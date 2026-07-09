Bei geplatztem Drogendeal fielen plötzlich Schüsse

Er beschloss, eine Pistole mitzunehmen, die er illegal besaß und von einem (inzwischen verstorbenen) Freund bekommen hatte. Sie war unter dem Fahrersitz versteckt, er wollte sich damit notfalls zur Wehr setzen. Die 3000 Euro in 200er-Scheinen verstaute er in einem Klappfach neben dem Lenkrad.