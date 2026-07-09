Bereits 43 Prozent der Betriebe wollen ins Ausland

Enormer Druck aus China

Zu schaffen machen den heimischen Industriebetrieben die hohen Energie- und Personalkosten und der zunehmende globale Konkurrenzdruck. Vor allem aus Fernost. „China ist nicht mehr ein billiger Zulieferer, sondern produziert massiv in den europäischen Markt – und das wegen staatlicher Unterstützung mit einem Preisvorteil von 30 bis 50 Prozent“, so Claudia Huber, Wirtschaftspolitik-Expertin der WKÖ. Bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen zwischen Enns und Leitha spüren die Konkurrenz aus China deutlich.