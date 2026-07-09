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„Nacht der Legenden“: Hitfeuerwerk beim Nockisfest

Kärnten
09.07.2026 04:00
Wenn die Nockis zu ihrem Fest rufen, kehren Stars sogar aus ihrem Ruhestand wieder auf die Bühne ...
Wenn die Nockis zu ihrem Fest rufen, kehren Stars sogar aus ihrem Ruhestand wieder auf die Bühne zurück.(Bild: Mathias Lauringer/SoulSpaceStudios)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Von 18. bis 20. September laden die Nockis wieder zu ihrem traditionellen Fest in Millstatt. Das absolute Highlight der dreitägigen Party: die große „Nacht der Legenden“ am Freitag!

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Ein musikalisches Feuerwerk erwartet die Besucher zum Auftakt des diesjährigen Nockisfestes (18. bis 20. September) am Millstätter See. Denn für den Eröffnungsabend am Freitag holen sich die Gastgeber hochkarätige Unterstützung und echte Legenden auf die Bühne. Neben Hubert Urach (dem Urgestein der Fidelen Lavanttaler) und Jogl Brunner (ehemals Brunner & Brunner) kehrt auch Schlagerikone Ireen Sheer extra und ein letztes Mal für ihre Nockis-Freunde aus dem Ruhestand auf die große Bühne zurück.

„Das wird wahrlich eine Nacht der Legenden! Und mit den weiteren Künstlern Natalie Holzner, Roberto Blanco und Brennholz haben wir das beste Musikprogramm denn je“, verspricht Nockis-Frontman Gottfried Würcher. Die „Nacht der Legenden“ vereint Künstler, Songs und Erinnerungen mehrerer Jahrzehnte auf einer Bühne. Die Besucher erleben also nicht nur aktuelle Hits, sondern auch musikalische Zeitreisen zurück in ihre Jugend.

Der Andrang auf den legendären Eröffnungsabend ist riesig! Wer also diesen miterleben möchte, sollte sich schnell Karten sichern!

Informationen und Tickets für das Nockisfest vom 18. bis 20. September in Millstatt gibt es unter www.nockis.at und www.oeticket.com

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