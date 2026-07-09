„Nacht der Legenden“: Hitfeuerwerk beim Nockisfest

„Das wird wahrlich eine Nacht der Legenden! Und mit den weiteren Künstlern Natalie Holzner, Roberto Blanco und Brennholz haben wir das beste Musikprogramm denn je“, verspricht Nockis-Frontman Gottfried Würcher. Die „Nacht der Legenden“ vereint Künstler, Songs und Erinnerungen mehrerer Jahrzehnte auf einer Bühne. Die Besucher erleben also nicht nur aktuelle Hits, sondern auch musikalische Zeitreisen zurück in ihre Jugend.

Der Andrang auf den legendären Eröffnungsabend ist riesig! Wer also diesen miterleben möchte, sollte sich schnell Karten sichern!