Wenn der beste Freund zum größten Feind wird

Eine Absprache mit Widersprüchen

Auch beim Schildern der Fakten in Bezug auf einen anderen Vorfall passte wenig zusammen. Der Angeklagte sprach von einem einmaligen Klopfen an der Tür seines Kontrahenten. Dieser hat aber eine ganz andere Erinnerung: „Das ganze Haus hat das gehört. Ich hatte Angst vor ihm und habe deshalb die Tür nicht geöffnet.“ Selbst nach der Anzeige habe er weitere Drohungen erhalten. Kurios: Auch die Betrogene, als Zeugin geladen, bestätigte brav die Version des Angeklagtes – verriet dabei aber, während des Vorfalls im Auto gesessen zu haben.