Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fürs Petzen bestraft

Wenn der beste Freund zum größten Feind wird

Vorarlberg
09.07.2026 06:00
Der Angeklagte versuchte vor Gericht, sich selbst als Opfer darzustellen.
Der Angeklagte versuchte vor Gericht, sich selbst als Opfer darzustellen.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein 36-jähriger Ungar rächte sich an seinem einst besten Kumpel, nachdem dieser einige intime Details ausgeplaudert hatte. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch bekam er dafür die Quittung präsentiert. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Vor Gericht verantworten musste sich der Ungar wegen gefährlicher Drohung. Der Auslöser: seine eigenen Affären, die er ausgerechnet seinem besten Freund anvertraut hatte – samt der nicht sehr intelligenten Lüge, seine Freundin wisse ohnehin Bescheid. Dem war nämlich ganz und gar nicht so. Als das spätere Opfer die Frau zufällig traf und sie auf die Seitensprünge ansprach, fiel die junge Dame aus allen Wolken: Sie wusste von nichts.

Sofort rief sie ihren Freund in Ungarn an und stellte ihn zur Rede. Nach diesem – wenngleich unabsichtlichen – Vertrauensbruch war es um die Freundschaft der beiden Männer geschehen. Und mehr noch: Denn kurz darauf schlug der Ungar ein erstes Mal zurück – nicht mit Fäusten, sondern mit dem Handy: „Du sollst dich selbst aufhängen“, „Die Polizei wird dir nicht mehr helfen können“, drohte er via Textnachrichten seinem einstigen Vertrauten.

Zitat Icon

Sie beide haben offenbar die Geschichte miteinander abgesprochen – und sich dabei selbst widersprochen.

Richterin Verena Wackerle zum Angeklagten und zur Zeugin

Ein Meister der Doppelmoral
Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte als Meister der Doppelmoral. Die Nachrichten stritt er zwar gar nicht erst ab – „Ich habe zu schnell reagiert“ -, schob aber gleich nach: „Ich wollte ihm nur Angst machen. Ich habe ihm nicht mit dem Umbringen gedroht.“ Gleichzeitig zog er über das Opfer her, nannte seinen ehemaligen Kumpel einen „Lügner mit Schulden“ und behauptete, dass ihn ohnehin alle loswerden wollten. Zusammengefasst: Das eigentliche Opfer sei er.

Lesen Sie auch:
Laut Richter Alexander Wehinger hätten sich die vier Angeklagten „redlich“ auf den ...
Kein Betrug
Corona-Test-Krimi: Alle Angeklagten freigesprochen
03.07.2026
Tiefe Wunde zugefügt
„Ich wollte ihm mit dem Messer nur Angst einjagen“
04.07.2026

Eine Absprache mit Widersprüchen
Auch beim Schildern der Fakten in Bezug auf einen anderen Vorfall passte wenig zusammen. Der Angeklagte sprach von einem einmaligen Klopfen an der Tür seines Kontrahenten. Dieser hat aber eine ganz andere Erinnerung: „Das ganze Haus hat das gehört. Ich hatte Angst vor ihm und habe deshalb die Tür nicht geöffnet.“ Selbst nach der Anzeige habe er weitere Drohungen erhalten. Kurios: Auch die Betrogene, als Zeugin geladen, bestätigte brav die Version des Angeklagtes – verriet dabei aber, während des Vorfalls im Auto gesessen zu haben.

Wie sie dennoch die Szene an der Tür so genau beschreiben konnte, warf für Richterin Verena Wackerle einige Fragen auf. Deren Schlussfolgerung: „Sie beide haben offenbar die Geschichte miteinander abgesprochen – und sich dabei selbst widersprochen.“ Das bereits rechtskräftige Urteil: fünf Monate Haft auf Bewährung und 480 Euro Geldstrafe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
09.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
15° / 27°
Symbol heiter
Bludenz
16° / 31°
Symbol heiter
Dornbirn
17° / 30°
Symbol heiter
Feldkirch
15° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
150.630 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
123.759 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.179 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1083 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr Vorarlberg
Fürs Petzen bestraft
Wenn der beste Freund zum größten Feind wird
Sport Tv Logo
Viel Lob für Taucher
Nummer 1 traut dem „kleinen Nadal“ noch Großes zu
Debatte im Landtag
Schlechte Noten und die Suche nach Sepp Schellhorn
Spitalsbetreiber zahlt
Weniger verdient als Männer: Ärztinnen entschädigt
Proben-Einblicke
Heiße Phase der Bregenzer Festspiele angebrochen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf