Mit guter Küche und KI ins neue Kindergartenjahr

2500 Kindergartenplätze in Klagenfurt

Ab dem kommenden Herbst stehen zahlreiche weitere Neuerungen auf dem Programm. Insgesamt stehen in Klagenfurt derzeit 1.236 Kindergartenplätze in den städtischen Einrichtungen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es rund 90 Plätze in KITA-Gruppen sowie etwa 1.200 Plätze in privaten Kindergärten. Laut Petritz sei die Situation im privaten Bereich fast noch besser als in den städtischen Einrichtungen.