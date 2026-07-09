Nach starker WM: Wechselt ÖFB-Kicker in die Wüste?

Er war einer der wenigen ÖFB-Kicker, die sich bei der Weltmeisterschaft in Topform präsentierten. Kein Wunder, dass Alexander Schlager nun bei einigen Klubs auf dem Zettel steht. Auch ein Verein aus Saudi-Arabien hat ein Auge auf den 30-jährigen Goalie von Red Bull Salzburg geworfen.