Nach starker WM: Wechselt ÖFB-Kicker in die Wüste?

Er war einer der wenigen ÖFB-Kicker, die sich bei der Weltmeisterschaft in Topform präsentierten. Kein Wunder, dass Alexander Schlager nun bei einigen Klubs auf dem Zettel steht. Auch ein Verein aus Saudi-Arabien hat ein Auge auf den 30-jährigen Goalie von Red Bull Salzburg geworfen.
Nach der ereignisreichen Weltmeisterschaft ist die Zukunft von Alexander Schlager in der Mozartstadt weiter ungewiss. Nach der dritten titellosen Saison war der Keeper unzufrieden – folgt nun sogar der Abschied aus Salzburg?
Wie der Transferexperte Rudy Galetti berichtet, gibt es Interesse aus der Wüste. Saudi-Klub Al-Fateh SC, der die vergangene Saison als Elfter abschloss, macht offenbar Ernst.
Es heißt, es wurde bereits ein Angebot für den ÖFB-Schlussmann, dessen Vertrag im Sommer 2027 in Salzburg ausläuft, abgegeben.
Supertalent wittert Chance
Sollte Schlager den Bullen den Rücken kehren, hätten die Salzburger mit Supertalent Christian Zawieschitzky einen Top-Ersatzmann. „Er ist ein Torwart, der alles mitbringt und eine Zeit hier prägen könnte“, meinte Trainer Danny Röhl zuletzt gegenüber der „Krone“.
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