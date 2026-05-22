Parcours der Demütigungen: So wird das nichts

Chauffeur und Limousine, fast 430.000 Euro Gage im Jahr, täglich Einladungen zu Partys mit Brötchen und Schaumwein, ein schönes Büro auf einer Anhöhe am ruhigen Rand des Wienerwalds, persönliche Sekretäre oder Assistentinnen und einige andere Accessoires als Insignien echter und vermeintlicher Wichtigkeit: Um so einen Job zu ergattern, nimmt der eine oder die andere schon einiges in Kauf. Die Rede ist, Sie werden es erraten haben, vom Chefposten im ORF.