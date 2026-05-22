Warum Billa jetzt auf gesunde Fertiggerichte setzt

Klare Herkunft bei Eiern und Fleisch

„Convenience ist aus dem Alltag unserer Kunden nicht mehr wegzudenken, gleichzeitig steigt der Anspruch an bewusste Ernährung“, sagt Klaudia Atzmüller, Geschäftsführerin von Ja! Natürlich. Sie spricht von einer kontinuierlich steigenden Nachfrage, der Umsatz ist um vier bis fünf Prozent höher als im Vorjahr.