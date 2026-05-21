Der neue Heinzelsteg über die Lend erstrahlt schon

Die Klagenfurter fahren viel mit dem Rad in die Stadt oder zum Wörthersee. Da sind Strege wichtig. „Es gibt sieben Übergänge über die Lend, die Diskussionen über den Heinzelsteg laufen schon seit 20 Jahren“, sagt Referentin Sandra Wassermann. Oft fehlte der politische Wille zur Erneuerung, seit dem vergangenen Oktober läuft endlich der Neubau. Erst erfolgten die erforderlichen Tieffundierungen, vermörtelte duktile Pfähle mit einer Pfahllänge von 30 Meter wurden hergestellt. Nach einer Winterpause wurden sämtliche Betonarbeiten durchgeführt. Dabei wurde darauf geachtet, dass eine Fußgängerverbindung zur Villacher Straße immer gewährleistet bleibt.