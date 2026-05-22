Armer Graupapagei saß jahrelang in „Einzelhaft“

Erstmals artgerechte Betreuung

Erst der Tod seines Besitzers hatte „Guggis“ Qualen beendet. Der nahezu kahle Papagei fand am Assisihof des Österreichischen Tierschutzvereins in Stockerau ein neues Zuhause. „Hier bekam er zum ersten Mal in seinem Leben fachgerechte Pflege und artgerechtes Futter“, erklärt Alfred Kofler, Leiter der Tierpflege. Er ist vom Schicksal des Graupapageis tief betroffen: „,Guggi’ ist ein trauriges Beispiel dafür, welches Leid durch falsche Tierhaltung entsteht.“ Denn Papageien sind hochsoziale Tiere. „Sie benötigen Artgenossen und Beschäftigung“, betont Experte Kofler.