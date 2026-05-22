Setzt Wiener Wohnen Entenpärchen vor die Tür?

Ohne Rücksicht auf Verluste

Konkret geht es um drei Entenpärchen, vier Wasserschildkröten und ein paar Fische, die nun ohne Rücksicht auf Verluste von Wiener Wohnen aus ihrem gewohnten Lebensraum gerissen werden. „Ich hoffe sehr, dass ein tierlieber ‘Krone‘ Leser aufmerksam wird und meine Lieblinge übernimmt. Es bricht mir das Herz. 1996 haben wir das Biotop vom Siedlungsverein per Handschlag genehmigt bekommen, leider reicht das heutzutage nicht mehr aus“, sagt Frau S. leise.