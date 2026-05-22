Polit-Streit am Weinberg nach Blaufränkisch-Affäre

Weiterentwicklung der Prüfnummer angedacht

Nach Aufkommen der Blaufränkisch-Affäre flogen in der Branche die Hackeln jedenfalls tief. Im Gespräch mit der „Krone“ sieht Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager den politischen und juristischen Hickhack aber gelassen: „Fakt ist, es wird ein neues Weingesetz in Absprache mit allen Parteien im Parlament geben. Dabei ist auch eine entsprechende Weiterentwicklung der Prüfnummer angedacht. Die Qualitätsparameter werden aber auch in Zukunft höchste Priorität haben, zum Schutz unseres Weinlands.“ Getreu dem Sprichwort: Wer trinkt, soll reinen Herzens sein, mit Wein ist nicht zu scherzen.