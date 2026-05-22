Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klagsdrohungen:

Polit-Streit am Weinberg nach Blaufränkisch-Affäre

Burgenland
22.05.2026 05:00
(Bild: Krone KREATIV/Oliver Papacek, zVg, stock.adobe.com)
Porträt von Oliver Papacek
Porträt von Josef Poyer
Von Oliver Papacek und Josef Poyer

Der „Krone“-Bericht über einen international hochdekorierten Roten, der trotz größten Lobs durch Weinexperten bei der staatlichen Kommission durchfiel, schlägt noch immer hohe Wellen im Weinglas – nun gibt es sogar eine Klage und eine Rücktrittsforderung!

0 Kommentare

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, in diesem Fall wirft die Diskrepanz aber Fragen auf. Wie berichtet, wurde der edle Tropfen „Blaufränkisch Alte Reben Lutzmannsburg 2023“ von renommierten Weinexperten über den grünen Klee gelobt, in Österreich fiel der Rote jedoch durch. Er erhielt in Folge keine Prüfnummer und darf daher nicht als Qualitätswein bezeichnet werden.

Die Idylle trügt: In der heimischen Winzerszene gärt es aktuell gewaltig.
Die Idylle trügt: In der heimischen Winzerszene gärt es aktuell gewaltig.(Bild: Peter Tomschi)

„Dreiste Verleumdungskampagne“
Der betroffene Winzer Roland Velich aus Großhöflein im Burgenland machte den Fall – mit Rückendeckung von Staatssekretär Sepp Schellhorn – öffentlich. Und sieht sich nach eigenen Angaben nunmehr mit einer „dreisten Verleumdungskampagne“ konfrontiert. Dies gipfelte schließlich in einem wilden Geplänkel mit dem Leiter des Bundesamts für Weinbau, Rudolf Dorner, in sozialen Medien.

Zitat Icon

Wir Winzer, die schon Opfer eines überholten Weingesetzes sind, werden mit nachweisbar falschen Vorwürfen besudelt. Ich werde mich dagegen zur Wehr setzen.

Winzer Roland Velich

Bild: Karl Grammer

Macht und Einfluss im Winzer-Kosmos
Velich forderte nun Dorner zum Rücktritt auf. Parallel dazu bereitet der Winzer eine Klage gegen das Magazin Vinaria vor, das „einen nachweislich falschen Artikel“ rund um die Rotwein-Posse publiziert haben soll. Dafür engagierte er den renommierten Anwalt Michael Rami. Im Hintergrund gibt’s freilich ein Tauziehen um ein neues Weingesetz. Es geht um Macht und Einfluss im Winzer-Kosmos. 

Lesen Sie auch:
Der ausgezeichnete Wein (links) mit neuem Etikett
Wut-Winzer tobt:
„Österreich macht sich als Weinland lächerlich“
14.05.2026

Weiterentwicklung der Prüfnummer angedacht
Nach Aufkommen der Blaufränkisch-Affäre flogen in der Branche die Hackeln jedenfalls tief. Im Gespräch mit der „Krone“ sieht Weinbau-Präsident Johannes Schmuckenschlager den politischen und juristischen Hickhack aber gelassen: „Fakt ist, es wird ein neues Weingesetz in Absprache mit allen Parteien im Parlament geben. Dabei ist auch eine entsprechende Weiterentwicklung der Prüfnummer angedacht. Die Qualitätsparameter werden aber auch in Zukunft höchste Priorität haben, zum Schutz unseres Weinlands.“ Getreu dem Sprichwort: Wer trinkt, soll reinen Herzens sein, mit Wein ist nicht zu scherzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
22.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
13° / 24°
Symbol heiter
Güssing
11° / 25°
Symbol heiter
Mattersburg
12° / 24°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
12° / 25°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
13° / 24°
Symbol heiter

krone.tv

Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
104.203 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
103.525 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
99.575 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
888 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
861 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
834 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Mehr Burgenland
Hotel Nationalpark
Illmitzer Hoteliers bauen Klima-aktiv
REFORM SPALTET LAND
„Versuchen Vereine zu retten, die längst tot sind“
Nach Prüfung
Causa Seniorenhaus: Land schaltet Staatsanwalt ein
Wirbel um Baubescheide
Prozess gegen Amtsleiter auf August vertagt
Für den guten Zweck
15.000 Euro für rote Cuvée von Andauer Winzern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf