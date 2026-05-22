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FPÖ startete Petition

Hickhack um geplante Dragqueen-Lesung für Kinder

Tirol
22.05.2026 05:00
Die FPÖ will eine Veranstaltung mit einer Dragqueen in Tirol verhindern (Symbolbild).
Die FPÖ will eine Veranstaltung mit einer Dragqueen in Tirol verhindern (Symbolbild).(Bild: Yakobchuk Olena - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Die einen befürworten solche Aktionen als Zeichen der Vielfalt und Toleranz, andere sehen die Entwicklung ihrer Kinder bedroht. Im Tiroler Kufstein sorgt eine Kinderbuchlesung bereits im Vorfeld für Aufregung – zumindest in den Reihen der FPÖ.

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Am 31. Mai wird im Kufsteiner Rathaus Dragqueen Vicky Voyage im Rahmen der alljährlich von der Stadt promoteten „Wochen der Vielfalt“ Familien mit Kindern ab etwa vier Jahren Bücher wie „Flora und der Honig-Kuss“ oder „Mein Schatten ist pink“ vorlesen.

„Kleinkinder brauchen Orientierung“
Dies sorgt für scharfe Kritik vonseiten der FPÖ. „Kleinkinder brauchen Orientierung, Geborgenheit, ihre Eltern und eine unbeschwerte Kindheit, aber sicherlich keine gesellschaftspolitischen Experimente auf ihrem Rücken im Rathaus“, meint Christofer Ranzmaier, FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Kufsteiner Gemeinderat, der mit einer Online-Petition die geplante Dragqueen-Kinderlesung verhindern will.

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Bürgermeister sieht künstliche Aufregung
„Es war der Wunsch von Eltern, eine solche Lesung zu veranstalten“, kontert Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel und sieht lediglich eine künstliche Aufregung. „Einige Eltern werden mit ihren Kindern dorthin gehen, Herr Ranzmaier mit seinen Kindern eben nicht.“

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