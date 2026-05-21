Kreative Ideen als Sprungbrett für die Zukunft

Steckdosen, App zum Sparen & Physiotherapie

So wollen mit der Idee „Intralume“ David, Manuel, Edis und Jaron nach der Schule durchstarten. Und sie haben sogar schon Kooperationspartner und mehrere Prototypen entworfen. Eine einfach montierbare Lichtleiste soll zukünftig das Steckdosenproblem in Küchen und weiteren Orten lösen. „Man kann die Steckdosen an beliebigen Stellen entlang der Leiste anbringen. Und weil sie mobil sind, ist man nicht so ortsgebunden“, erklären die vier HAK-TAK-Schüler voller Begeisterung. Als Sieger in der Kategorie „We grow together“ reisen die Burschen Mitte Juni nach Wien und dürfen dort am Bundes-Ideenwettbewerb teilnehmen. „Ich bin sehr stolz auf die Schüler“, freut sich auch Professorin Anna Ogris auf das Bundesfinale.