Mit Tuk-Tuk überschlagen: Südsteirer (54) tot

Der 54-jährige Südsteirer war am Sonntag mit seinem Tuk-Tuk auf dem Hochfeldweg in St. Veit unterwegs. Laut Polizei dürfte er dann einen medizinischen Notfall erlitten haben und kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Gefährt überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand.