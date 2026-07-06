Mit Tuk-Tuk überschlagen: Südsteirer (54) tot

Schrecklicher Verkehrsunfall Sonntagabend in St. Veit in der Südsteiermark: Ein 54-Jähriger war mit seinem Tuk-Tuk von der Fahrbahn abgekommen, überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Trotz Reanimationsversuchen verstarb er noch an Ort und Stelle.
Der 54-jährige Südsteirer war am Sonntag mit seinem Tuk-Tuk auf dem Hochfeldweg in St. Veit unterwegs. Laut Polizei dürfte er dann einen medizinischen Notfall erlitten haben und kam mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Gefährt überschlug sich und kam auf einer Wiese zum Stillstand.
Jede Hilfe kam zu spät
Gegen 20.40 Uhr fand ein vorbeifahrender Motorradfahrer den Mann unter dem Fahrzeug liegend vor. Er befreite ihn und verständigte die Rettungskräfte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch einen First Responder und den Notarzt verstarb der 54-Jährige noch an der Unfallstelle.
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