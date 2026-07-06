Parkendes Auto gerammt, als Insasse telefonierte

Ereignet hat sich der Unfall gegen 5 Uhr in Brixlegg im Bezirk Kufstein. Der 47-jährige Einheimische war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Westen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und anschließend auf einen angrenzenden Parkplatz.