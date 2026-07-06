Parkendes Auto gerammt, als Insasse telefonierte

Spektakulärer Unfall Montagfrüh im Tiroler Unterland: Ein Einheimischer (47) verlor die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und krachte auf einem angrenzenden Parkplatz gegen einen stehenden Pkw, in dem ein Slowake telefonierte. Der 45-jährige Insasse erlitt Verletzungen.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 5 Uhr in Brixlegg im Bezirk Kufstein. Der 47-jährige Einheimische war laut Polizei mit seinem Pkw auf der B171 Tiroler Straße in Richtung Westen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und anschließend auf einen angrenzenden Parkplatz.
„Dort saß ein 45-jähriger Slowake in seinem abgestellten Fahrzeug und telefonierte“, schildern die Ermittler. Das außer Kontrolle geratene Auto kollidierte daraufhin mit dem geparkten Pkw, wodurch der Insasse Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 47-jährige Unfalllenker blieb laut Angaben der Exekutive unverletzt.
Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt. Die genaue Ursache, warum der Lenker die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.
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