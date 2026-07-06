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Burschen gestoppt

E-Scooter-Raser mit fast 80 km/h auf Bundesstraße

Tirol
06.07.2026 11:01
In Landeck wurde das rasante E-Scooter-Duo aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).
In Landeck wurde das rasante E-Scooter-Duo aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).(Bild: Krone-Collage/Rojsek-Wiedergut Uta, Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Mit Temposündern hat es die Polizei tagtäglich zu tun – diese sind aber nicht nur mit Autos oder Motorrädern unterwegs, sondern immer öfter auch mit Elektrorollern. Im Tiroler Landeck wurden jetzt zwei Burschen aus dem Verkehr gezogen, deren E-Scooter es auf fast 80 km/h brachte!

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Kurz vor 18 Uhr gerieten am Sonntagabend in Landeck die zwei einheimischen Burschen ins Visier einer Polizeistreife. Das Duo war mit einem (!) Elektroroller unterwegs – auf der B171 Tiroler Bundesstraße. Und noch dazu mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Helme!

Zitat Icon

Beim Rollentest konnte eine Geschwindigkeit von 76 km/h gemessen werden.

Ermittler von der Polizei

Die Beamten zogen die Jugendlichen aus dem Verkehr. Im Zuge der Kontrolle nahmen die Polizisten auch das rasante Gefährt näher unter die Lupe – mittels Rollentest! „Dabei konnte eine Geschwindigkeit von 76 km/h gemessen werden“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter – in diesem Fall wurde gleich gegen mehrere verstoßen. Bei Elektrorollern ist eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Zudem gilt eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren.

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Dem 14-jährigen Lenker wurde am Sonntagabend die Weiterfahrt untersagt – entsprechende Anzeigen folgen.

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