E-Scooter-Raser mit fast 80 km/h auf Bundesstraße

Mit Temposündern hat es die Polizei tagtäglich zu tun – diese sind aber nicht nur mit Autos oder Motorrädern unterwegs, sondern immer öfter auch mit Elektrorollern. Im Tiroler Landeck wurden jetzt zwei Burschen aus dem Verkehr gezogen, deren E-Scooter es auf fast 80 km/h brachte!
Kurz vor 18 Uhr gerieten am Sonntagabend in Landeck die zwei einheimischen Burschen ins Visier einer Polizeistreife. Das Duo war mit einem (!) Elektroroller unterwegs – auf der B171 Tiroler Bundesstraße. Und noch dazu mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Helme!
Beim Rollentest konnte eine Geschwindigkeit von 76 km/h gemessen werden.
Ermittler von der Polizei
Die Beamten zogen die Jugendlichen aus dem Verkehr. Im Zuge der Kontrolle nahmen die Polizisten auch das rasante Gefährt näher unter die Lupe – mittels Rollentest! „Dabei konnte eine Geschwindigkeit von 76 km/h gemessen werden“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter – in diesem Fall wurde gleich gegen mehrere verstoßen. Bei Elektrorollern ist eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Zudem gilt eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren.
Dem 14-jährigen Lenker wurde am Sonntagabend die Weiterfahrt untersagt – entsprechende Anzeigen folgen.
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