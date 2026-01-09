IS-Anhänger, Sittenwächter und Bandenkrieger

Und schon wieder steht Luca K. vor Gericht – der beste Freund des mutmaßlichen Swift-Attentäters Beran A. „Er hat in dieser Phase seines Lebens viel gemacht, das er jetzt nicht mehr machen würde“, erklärt seine Anwältin Anita Schattner. 2024 teilte er nämlich nicht nur IS-Propaganda und radikalisierte sich immer weiter, sondern war auch Teil einer gewalttätigen Sittenwächtergruppe. Insgesamt wurde er schon zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt.