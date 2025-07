Prozess gegen Luca K.: „Der IS war wie eine Droge“

Jetzt hätte sich jedoch alles geändert: „In einem Jahr in Haft hat man viel Zeit nachzudenken“, so der Niederösterreicher. In dieser Zeit hatte er auch mehrere Auftritte vor Gericht: Mitte Mai wurde der Angeklagte in Wien verurteilt, weil er als Sittenwächter einem Jugendlichen eine Abreibung verpasst hat. Ende Juni trat er als Zeuge im Terror-Prozess gegen einen 16-Jährigen aus. Mit ihm zusammen habe Luca K. den Treueschwur auf den IS geleistet. Das streitet der Niederösterreicher aber ab. Der damals angeklagte Jugendliche wurde deswegen jedoch verurteilt.