Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

IS-Gehirnwäsche

Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein

Wien
05.11.2025 14:13
Die 18-jährige Deutsche heiratete den verhinderten Swift-Attentäter nach islamischem Recht über ...
Die 18-jährige Deutsche heiratete den verhinderten Swift-Attentäter nach islamischem Recht über das Internet. Am Mittwoch wurde ihr in Wien der Prozess gemacht.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Psychisch labil und leicht beeinflussbar suchte eine 18-jährige Deutsche Halt in der Religion – und geriet so in eine islamische Ehe mit dem vereitelten mutmaßlichen Swift-Attentäter. Ihr Bruder, ebenfalls dem IS gegenüber positiv eingestellt, lehnte die Ehe ab. Daraufhin bot die junge Frau ihrem Liebhaber sogar an, seine „Sklavin“ zu sein. Am Mittwoch wurde sie am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen.

0 Kommentare

Es zeigt sich erneut, wie junge Menschen auf den gefährlichen Pfad zum Islamischen Staat (IS) geraten – so auch die heute 18-jährige Deutsche, die sich in Wien nie richtig einleben konnte, wie ihre Verteidigerin am Mittwoch vor Gericht erklärte. Sie habe Halt in der Religion gesucht und gefunden, soziale Kontakte habe sie kaum gehabt. „Sie ist dabei auf den falschen Zug aufgesprungen“, so die Anwältin. Über Snapchat und TikTok geriet die Jugendliche schließlich in Kontakt mit Anhängern der Terror-Miliz IS.

Radikalisierung endete in Ehe mit Swift-Attentäter
Die Angeklagte war „leicht beeinflussbar“ und litt nachweislich an Depressionen sowie einer Belastungsstörung, räumt auch der Staatsanwalt ein. Nach einer „schwierigen Selbstfindungsphase“ geriet sie in ein radikales Umfeld und ließ sich schnell für den IS indoktrinieren. Über ihren älteren Bruder erhielt sie Propagandamaterial, radikalisierte sich weiter und lernte im Frühjahr 2024 den damals 17-jährigen Swift-Attentäter kennen, der nur zwei Monate später international für Schlagzeilen sorgte.

Zitat Icon

Sie war leicht beeinflussbar.

Der Staatsanwalt am Mittwoch vor Gericht

Über eine islamische Partnerschaftsagentur hatten sich die beiden kennengelernt. Viel Zeit zum Kennenlernen nahmen sich die beiden nicht: Nur einen Tag später hielt er um ihre Hand an. Am 3. Juni 2024 heiratete das Paar per Internet durch einen ausländischen Hassprediger. Die Verbindung der beiden: Unheilvoll, von Beginn an. Wie 27.789 Nachrichten zwischen den zwei Jugendlichen deutlich machen, dürften sie sich gegenseitig noch mehr radikalisiert haben. Auch aus ihrem gemeinsamen Wunsch zu töten, machten sie keinen Hehl: Ungläubige, darunter auch eigene Verwandte, sollen sterben. 

Eine Konversation der beiden vom Juni 2024:

Sie: Ich will endlich töten. Ich will alle abschlachten und abschießen.
Er: Dann opfere dich. Du weißt schon.
Sie: Bin dann mit Stolz Terroristin.
Er: Wir sind eh Terroristen.

Bruder und Freund stimmten Angebot als „Sklavin“ zu
Die Beziehung des IS-Paars brachte auch Komplikationen mit sich, wie der Staatsanwalt im Gerichtssaal ausführte. Der ältere Bruder der Jugendlichen sprach sich gegen die Ehe aus, indem er auf seine Stellung als deren „Vormund“ verwies. Um die Beziehung zu ihrem Liebhaber aufrechtzuerhalten, hatte die Deutsche ihm angeboten, sie als „Sklavin“ zu nehmen, so der Staatsanwalt. Dem hätten sowohl der mutmaßliche Swift-Attentäter als auch der Bruder zugestimmt: „Sie hat die Beziehung bis zum 29. Juli fortgeführt.“ An dem Tag erfolgte die Festnahme des verhinderten Swift-Attentäters.

Der Tatverdächtige sitzt seither in Wien in U-Haft. Mit einer Anklage ist frühestens im Frühjahr 2026 zu rechnen. Die Ermittlungen sowie Auswertung der Datenträger gegen den IS-Terroristen nehme weiterhin Zeit in Anspruch – rund 6000 Seiten umfasst die Ermittlungsakte des 20-Jährigen mittlerweile.

„Ich bekenne mich schuldig“
Dass die Angeklagte von den Terrorplänen ihres Partners wusste, konnte nicht nachgewiesen werden, betonte der Vorsitzende Richter. Die inzwischen 18-Jährige sei zwar „ganz tief drinnen in der Materie“, war nach den Ermittlungen aber nicht in die Anschlagspläne eingebunden. Nach der Festnahme ihres Partners habe sie die Beziehung beendet. Zu Beginn der Verhandlung erklärte sie: „Ich bekenne mich als schuldig“ und zeigte Reue für ihre Taten, beantwortete aber sonst keine Fragen.

Lesen Sie auch:
Drei Konzerte hätte Taylor Swift im August 2024 in Wien geben sollen. Nach Bekanntwerden von ...
Krone Plus Logo
Nach einem Jahr U-Haft
Swift-Attentäter beteuert: „Ich bin geläutert“
03.08.2025
Große Differenzen
Swift-Attentäter verliert seinen Star-Anwalt
15.05.2025
Krone Plus Logo
Neue Chats und Fotos
Das ist gefährliche Ehefrau des Swift-Terroristen
16.03.2025

Ein Schöffensenat verurteilte die junge Frau wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und krimineller Organisation zu 18 Monaten Haft, setzte die Strafe aber unter dreijähriger Probezeit aus. Zusätzlich muss sie weiterhin an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen, eine Psychotherapie und fachärztliche Behandlung wahrnehmen und Bewährungshilfe in Anspruch nehmen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 13°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
4° / 12°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
4° / 13°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
3° / 13°
Symbol heiter

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.899 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
123.263 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
101.920 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Wien
IS-Gehirnwäsche
Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein
100 Beamte im Einsatz
Großrazzia von Polizei und Finanz bei der Justiz
Jugendlicher als Opfer
Raub in Wien: Polizei jagt diese beiden Männer!
Bei Feier mit Freunden
Party außer Kontrolle: Messerattacke und Stuhlwurf
Kopf gegen die Wand
Trennung nicht verkraftet: Auf „Ex“ eingeprügelt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf