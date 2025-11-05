Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein

Bruder und Freund stimmten Angebot als „Sklavin“ zu

Die Beziehung des IS-Paars brachte auch Komplikationen mit sich, wie der Staatsanwalt im Gerichtssaal ausführte. Der ältere Bruder der Jugendlichen sprach sich gegen die Ehe aus, indem er auf seine Stellung als deren „Vormund“ verwies. Um die Beziehung zu ihrem Liebhaber aufrechtzuerhalten, hatte die Deutsche ihm angeboten, sie als „Sklavin“ zu nehmen, so der Staatsanwalt. Dem hätten sowohl der mutmaßliche Swift-Attentäter als auch der Bruder zugestimmt: „Sie hat die Beziehung bis zum 29. Juli fortgeführt.“ An dem Tag erfolgte die Festnahme des verhinderten Swift-Attentäters.