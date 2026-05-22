82-Jähriger bei Crash in Dornbirn verletzt

Die Vorarlberger Polizei sucht Zeugen: Am Dienstagnachmittag kam es in Dornbirn zu einer Streifkollision zwischen einem E-Biker (82) und dem Anhänger eines Pkw oder Klein-Lasters. Der Senior wurde dabei verletzt.
Ein 82-jähriger Mann war am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike auf der Dornbirner Straße „Bobletten“ in Fahrtrichtung Bleichestraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weißer oder hellgrauer Wagen oder Klein-Lkw mit Anhänger. Als das Gefährt den Radler überholte, kam es zu einem Kontakt zwischen dem Vorderrad des E-Bikers und dem Anhänger, wodurch der 82-Jährige stürzte.
Er wurde durch den Sturz an der rechten Schulter verletzt und am nächsten Tag im Krankenhaus behandelt. Zeugen des Unfalles und der beteiligte Pkw-Lenker werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion zu melden: +43 (0) 59 133 8140
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