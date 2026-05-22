82-Jähriger bei Crash in Dornbirn verletzt

Ein 82-jähriger Mann war am Dienstag gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike auf der Dornbirner Straße „Bobletten“ in Fahrtrichtung Bleichestraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein weißer oder hellgrauer Wagen oder Klein-Lkw mit Anhänger. Als das Gefährt den Radler überholte, kam es zu einem Kontakt zwischen dem Vorderrad des E-Bikers und dem Anhänger, wodurch der 82-Jährige stürzte.