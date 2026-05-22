„Eine wunderschöne, kleine und feine Stadt“

Leistbares Wohnen, Jugendräume und der grünste Stadtkern Österreichs: Anlässlich des urbanen Festivals „Bregenz Life“ (22. bis 24. Mai) bat die „Krone“ Michael Ritsch, den Bürgermeister der Landeshauptstadt, zum Gespräch.
Am Pfingstwochenende wird die Vorarlberger Landeshauptstadt zur urbanen Festivalzone. Bis zu 30.000 Menschen locken derartige Veranstaltungen in die Stadt. Doch während die meisten den frühsommerlichen Flair genießen und ausgelassen feiern, haben andere nur wenig Freude damit, wenn „die Post abgeht“. Das bekommt auch Ritsch hautnah mit: „Bei Veranstaltungen wird immer wieder über das Thema Lärm gesprochen. Ich entgegne dann: Wir leben in so einer wunderschönen, kleinen und feinen Stadt. Und wer im Stadtkern wohnt, muss damit leben. Ich bin selbst in der Stadt aufgewachsen und wünsche mir auch, dass im Zentrum was los ist.“ Wer die Ruhe sucht, finde diese in Quartieren wie dem Vorkloster. „Hier gibt es wunderschöne Wohnanlagen, wo es sehr ruhig ist und es mehr ums Miteinander geht.“
Apropos Wohnen
Die Vorarlberger Landeshauptstadt gehört zu den teuersten Pflastern im Ländle. Hier zu wohnen, muss man sich leisten können. Es sei daher ein Auftrag für die Bregenzer Stadtregierung, mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen, so Ritsch: „Wir planen in den kommenden Jahren rund 600 neue leistbare Wohnungen, zudem wird die Achsiedlung aktuell saniert und zukunftsfit gemacht. Danach geht es mit dem großen Wohnbauprojekt in den Südtiroler Siedlungen weiter. Ein Projekt, das bis zu 400 Familien neuen und barrierefreien Wohnraum bietet.“
Wer im Stadtkern wohnt, muss mit Lärm leben. Ich bin selbst in der Stadt aufgewachsen und wünsche mir auch, dass im Zentrum was los ist.
Michael Ritsch über die ewigen Diskussionen zum Thema Lärm in Bregenz
Plätze für die Jugend: „Der Skaterplatz bleibt“
Wo viele Familien leben, sind auch viele junge Menschen unterwegs. Und diese brauchen Freiräume. Schon länger geht das Gerücht um, dass ein beliebter Jugendtreffpunkt in Bregenz platt gemacht werden soll: der Skaterplatz Remise. Doch Ritsch beruhigt: „Ja, es stimmt: Es gab Pläne im Rahmen eines Architektenwettbewerbs, an der Remise ein Parkhaus zu errichten und den Skaterplatz auf das Dach des Parkhauses zu bauen. Aber ich bin der Meinung, dass der Platz sehr gut funktioniert und er wird auch erhalten bleiben.“ Und nicht nur das. Auch das Jugendhaus „Between“ soll nahe der Remise ein neues Zuhause finden. „In Kombination wird daraus ein idealer Ort für junge Menschen.“
Es grünt so grün
Vor wenigen Wochen wurde Bregenz von Greenpeace als grünste Landeshauptstadt Österreichs auserkoren. Für Ritsch eine sehr positive Nachricht, auch wenn er die Lorbeeren dafür gleich weiterreicht: „Wir haben damit Glück. Ermöglicht wurde das durch Entscheidungen früherer Stadtregierungen. Neben der größten Fußgängerzone Vorarlbergs, haben wir nun auch den grünsten Stadtkern Österreichs.“ Dieser grüne Weg werde auch konsequent weiter beschritten, betont der Bürgermeister: „Jährlich werden hier bis zu 200 Bäume gepflanzt. In diesem Jahr waren es sogar 600. Schaut man sich Bregenz auf Google Maps von oben an, sind sogar 80 Prozent der Gesamtfläche grün und nur 20 Prozent verbaut. Das ist wirklich schön für eine Landeshauptstadt.“
Des Bürgermeisters „Lieblingsplätzle“
Wer noch mehr über die Zukunftspläne in der Landeshauptstadt erfahren möchte, findet weitere Infos in unserem Instagram-Reel. Hier verrät Michael Ritsch außerdem, wo sein „Lieblingsplätzle“ in der Landeshauptstadt ist und welche Botschaft er für die Welt hat. Reinschauen lohnt sich!
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