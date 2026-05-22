„Eine wunderschöne, kleine und feine Stadt“

Am Pfingstwochenende wird die Vorarlberger Landeshauptstadt zur urbanen Festivalzone. Bis zu 30.000 Menschen locken derartige Veranstaltungen in die Stadt. Doch während die meisten den frühsommerlichen Flair genießen und ausgelassen feiern, haben andere nur wenig Freude damit, wenn „die Post abgeht“. Das bekommt auch Ritsch hautnah mit: „Bei Veranstaltungen wird immer wieder über das Thema Lärm gesprochen. Ich entgegne dann: Wir leben in so einer wunderschönen, kleinen und feinen Stadt. Und wer im Stadtkern wohnt, muss damit leben. Ich bin selbst in der Stadt aufgewachsen und wünsche mir auch, dass im Zentrum was los ist.“ Wer die Ruhe sucht, finde diese in Quartieren wie dem Vorkloster. „Hier gibt es wunderschöne Wohnanlagen, wo es sehr ruhig ist und es mehr ums Miteinander geht.“