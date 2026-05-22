Klimafitte Oase öffnet demnächst ihre Pforten

Ort für die heißen Sommertage

„Die Lebensqualität in unserer Stadt hängt zunehmend davon ab, wie wir mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen. Mit dem Kapfgarten schaffen wir einen Ort, der ökologische Funktion und Aufenthaltsqualität vereint“, sagte Bürgermeister Manfred Rädler. Gerade in der dicht bebauten und denkmalgeschützten Innenstadt seien bauliche Maßnahmen zur Hitzeminderung oft komplex. Der Kapfgarten biete einen neuen kühlen Ort für die Feldkircher.