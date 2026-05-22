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In der Kapfschlucht

Klimafitte Oase öffnet demnächst ihre Pforten

Vorarlberg
22.05.2026 13:40
Die neue Naturoase in der Feldkircher Kapfschlucht ist ab Ende Mai zugänglich.
Die neue Naturoase in der Feldkircher Kapfschlucht ist ab Ende Mai zugänglich.(Bild: Stadt Feldkirch)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Feldkirch wurde das Projekt Kapfgarten erfolgreich abgeschlossen. Pünktlich zu den Architekturtagen am 30. Mai wird der rund 500 Quadratmeter große Rückzugsraum für die Bevölkerung mit seinen schattigen Plätzen und sickerfähigem Wegesystem offiziell eröffnet. 

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Die Fläche in der Kapfschlucht, unweit der historischen Altstadt, wurde nach ihrem Rückbau im Zuge des Hochwasserschutzprojekts in ein grünes Erholungsareal verwandelt. Das Konzept setzt konsequent auf Entsiegelung und natürliche Abkühlung. Sitzbänke entlang der Mauer und eine Wiese laden zum Verweilen ein. Der Zugang zum Kapfgarten ist ausschließlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich.

Ort für die heißen Sommertage
„Die Lebensqualität in unserer Stadt hängt zunehmend davon ab, wie wir mit den Herausforderungen des Klimawandels umgehen. Mit dem Kapfgarten schaffen wir einen Ort, der ökologische Funktion und Aufenthaltsqualität vereint“, sagte Bürgermeister Manfred Rädler. Gerade in der dicht bebauten und denkmalgeschützten Innenstadt seien bauliche Maßnahmen zur Hitzeminderung oft komplex. Der Kapfgarten biete einen neuen kühlen Ort für die Feldkircher.

Das Vorhaben wurde mit Unterstützung des Bundesprogramms „KLAR! Invest“ realisiert und in enger Kooperation mit der „KLAR!-Region“ Vorderland-Feldkirch umgesetzt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 50.000 Euro, wobei ein Großteil durch Fördermittel des Bundes gedeckt wurde.

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