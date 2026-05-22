Hohe Kosten: Massiver Jobabbau am Alpla-Stammsitz

Abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen werden bis zu 155 Positionen betroffen sein. Vorgesehen sind Nicht-Nachbesetzungen, Pensionierungen, Rollenverschiebungen und auch Vertragsauflösungen. Man werde den Strukturumbau „verantwortungsvoll und sozialverträglich umsetzen“ und befinde sich bereits im Austausch mit dem Betriebsrat, wurde seitens des Unternehmens betont.

IV: „Warnen seit drei Jahren vor drohender Deindustrialisierung“

Für den Geschäftsführer der Vorarlberger Industriellenvereinigung, Simon Kampl, kommt dieser harte Einschnitt wenig überraschend: „Seit drei Jahren warnen wir vor einer drohenden Deindustrialisierung. Inzwischen ist es nicht mehr fünf vor zwölf, denn die Deindustrialisierung hat bereits begonnen. Die ersten Einschläge waren in Oberösterreich zu spüren, jetzt sind diese auch in Vorarlberg angekommen.“ Ein Blick auf die Arbeitslosenzahlen würde diesen negativen Trend bestätigen: „Gerade im Bereich Herstellung von Waren ist die Zahl der Beschäftigungslosen in den vergangenen Monaten stark angestiegen.“