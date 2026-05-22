SPÖ verlangt Aufklärung über finanzielle Folgen

Wallner und Bitschi schulden ehrliche Antworten

Besonders kritisch sieht Leiter zudem, dass bislang vor allem verwaltungsinterne Abläufe untersucht wurden, nicht aber die konkreten Auswirkungen auf die Betroffenen. „Wallner und Bitschi schulden den jungen Menschen und ihren Familien endlich ehrliche Antworten. Wer jahrelang spart, damit der eigene Nachwuchs mobil und unabhängig werden kann, hat ein Recht darauf zu erfahren, ob im System Fehler passiert sind und welche Konsequenzen daraus gezogen werden“, stellt der SPÖ-Klubobmann klar.