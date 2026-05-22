Verkehrsbehinderungen auf der L193 und der L50

Die L193 im Zentrum von Blons wird von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt sein. Sollten die Arbeiten aufgrund der Witterung verschoben werden müssen, wird der Abschnitt von Freitag, 29. Mai, bis Samstag, 30. Mai, nicht befahrbar sein. Der Verkehr wird während der Sperre über die Walgaustraße und die Raggaler Straße umgeleitet.