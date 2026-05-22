Verkehrsbehinderungen auf der L193 und der L50

Das Land Vorarlberg führt derzeit an der Faschinastraße (L193) im Zentrum von Blons Brückeninstandsetzungsarbeiten durch. Am Donnerstag, 28. Mai, kommt es aufgrund von Belagsarbeiten zu einer Nachtsperre. Parallel dazu starten die Instandsetzungsarbeiten an der Walgaustraße (L50) in Bludesch, wo es zu mehreren Nachtsperren kommen wird.
Die L193 im Zentrum von Blons wird von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt sein. Sollten die Arbeiten aufgrund der Witterung verschoben werden müssen, wird der Abschnitt von Freitag, 29. Mai, bis Samstag, 30. Mai, nicht befahrbar sein. Der Verkehr wird während der Sperre über die Walgaustraße und die Raggaler Straße umgeleitet.
Arbeiten vier Wochen früher beendet
Nach Durchführung der finalen Asphaltierungsarbeiten ist dieser Abschnitt im Zentrum Blons einen Monat früher als geplant wieder frei befahrbar. Die bis dahin notwendige großräumige Umleitung für Lkw und Busse über die Raggaler Straße kann per Ende Mai aufgehoben werden.
Erneuerung des Straßenbelags auf L50
In den nächsten Wochen wird die Walgaustraße im Bereich Bludesch-Gais ein „Facelifting“ erhalten. Auf einer Gesamtlänge von rund 1,7 Kilometer wird die schadhafte Asphaltschicht abgetragen und durch einen neuen Belag ersetzt. Dafür sind mehrere Nachtsperren notwendig.
Zwei Sperren sind von Donnerstag, 11. Juni, 19 Uhr, bis Freitag, 12. Juni, 6 Uhr, sowie Freitag, 12. Juni, 19 Uhr, bis Samstag, 13. Juni, 6 Uhr vorgesehen. Der gesamte Verkehr wird über die umliegenden Landesstraßen sowie die Walgauautobahn (A14) umgeleitet. Während der nächtlichen Sperren kommt es zu Fahrplanänderungen beim Landbus Walgau.
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