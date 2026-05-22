Theaterintendantin Gräve bleibt freigestellt

Auch die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Leiterin des Landes-Kulturamts Claudia Voit äußerte sich am Donnerstag zu der Causa: „Im Mittelpunkt der weiteren Arbeit stehen nun die Sicherstellung des laufenden Spielbetriebs sowie Stabilität für Mitarbeitende und Publikum in den kommenden Wochen und Monaten. Wir bedanken uns ausdrücklich beim Team dafür, dass sie in dieser herausfordernden Zeit engagiert Verantwortung übernehmen.“