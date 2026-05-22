Theaterintendantin Gräve bleibt freigestellt

Das Vorarlberger Landestheater muss auch weiterhin ohne Intendanz auskommen. Der zuständige Aufsichtsrat hat am Donnerstag beschlossen, die Freistellung von Stephanie Gräve aufrechtzuerhalten.
Der Aufsichtsrat der Vorarlberger Kulturhäuser-Betriebsgesellschaft mbH (Kuges) hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag erneut mit der aktuellen Situation am Vorarlberger Landestheater auseinandergesetzt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates konnten sich „ein umfassendes Bild von der Situation rund um die Freistellung von Stephanie Gräve machen“, wie es in einer Aussendung heißt.
Aufsichtsratsvorsitzende und Landesrätin Barbara Schöbi-Fink stärkte Geschäftsführerin Monika Wagner den Rücken: „Nach dem heute Gehörten sprechen wir ihr weiterhin unser Vertrauen aus. Die vom Dienst freigestellte Intendantin Stephanie Gräve kam unserer Einladung zur Darstellung ihrer Perspektive leider nicht nach.“
Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind zu dem Schluss gekommen, die Dienstfreistellung aufrecht zu halten und für weitere Entscheidungen den Ausgang des Ermittlungsverfahrens abzuwarten. Wie berichtet, hat Gräve Monika Wagner wegen Urkundenfälschung angezeigt. Daraufhin wurde die Intendantin freigestellt.
Auch die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Leiterin des Landes-Kulturamts Claudia Voit äußerte sich am Donnerstag zu der Causa: „Im Mittelpunkt der weiteren Arbeit stehen nun die Sicherstellung des laufenden Spielbetriebs sowie Stabilität für Mitarbeitende und Publikum in den kommenden Wochen und Monaten. Wir bedanken uns ausdrücklich beim Team dafür, dass sie in dieser herausfordernden Zeit engagiert Verantwortung übernehmen.“
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