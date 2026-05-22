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Brand in Hohenems

Gartenlaube wurde ein Raub der Flammen

Vorarlberg
22.05.2026 14:17
Von der Gartenhütte ist nichts mehr übrig geblieben.
Von der Gartenhütte ist nichts mehr übrig geblieben.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In einer Schrebergartenanlage in Hohenems in Vorarlberg ist am Freitagvormittag eine Hütte vollständig niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern. Der Besitzer vermutet, dass er den Brand durch ein Versehen selbst ausgelöst haben könnte.

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Alarmiert wurde die Feuerwehr Hohenems am Vormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Einsatz in einer Schrebergartenanlage im Bereich des Landgrabenwegs. Bereits während der Anfahrt waren die Flammen weithin sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten.

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Gefahr unterschätzt
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