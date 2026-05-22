Gartenlaube wurde ein Raub der Flammen



Alarmiert wurde die Feuerwehr Hohenems am Vormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Einsatz in einer Schrebergartenanlage im Bereich des Landgrabenwegs. Bereits während der Anfahrt waren die Flammen weithin sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten.