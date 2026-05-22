Gartenlaube wurde ein Raub der Flammen

In einer Schrebergartenanlage in Hohenems in Vorarlberg ist am Freitagvormittag eine Hütte vollständig niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung verhindern. Der Besitzer vermutet, dass er den Brand durch ein Versehen selbst ausgelöst haben könnte.
Alarmiert wurde die Feuerwehr Hohenems am Vormittag gegen 11.15 Uhr zu einem Einsatz in einer Schrebergartenanlage im Bereich des Landgrabenwegs. Bereits während der Anfahrt waren die Flammen weithin sichtbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten.
Gefahr unterschätzt
Die Florianijünger löschten die verbliebenen Glutnester ab und konnten so ein Ausbreiten des Feuers auf die Umgebung verhindern. Nach Angaben des Besitzers dürfte der Brand durch ein Versehen entstanden sein. Er habe die Feuergefahr, die von dem trockenen Holz ausging, offenbar unterschätzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.