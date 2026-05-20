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Gesundheit à la Kim

35 Pillen täglich & Arzt kommt im Scan-Transporter

Society International
20.05.2026 14:13
35 Pillen am Tag – und ein Ärzte-Truck im Hof! Kim Kardashians Gesundheits-Wahnsinn eskaliert
35 Pillen am Tag – und ein Ärzte-Truck im Hof! Kim Kardashians Gesundheits-Wahnsinn eskaliert(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Gesundheits-Wahnsinn bei Kim Kardashian! Die Reality-Queen hat jetzt ausgeplaudert, dass sie täglich 35 (!) Nahrungsergänzungsmittel schluckt – und ihren Körper regelmäßig direkt in der eigenen Einfahrt durchchecken lässt. Ihr Radiologe rollt dafür mit einem Spezial-Transporter an und untersucht sie mit einem mobilen Hightech-Gerät.

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Im Podcast von Amy Poehler sprach Kim Kardashian jetzt offen über ihre extreme Gesundheitsroutine. „Ich nehme wahrscheinlich 35 Supplements am Tag“, erklärte die 45-Jährige. Die Pillen verteilt sie auf drei Einnahmen täglich.

Fischöl-Kapseln sind der Endgegner
Doch selbst für Kim wird das Ganze langsam zu viel. „Ich habe Pillen-Müdigkeit“, gab sie zu. Besonders Fischöl-Kapseln seien für sie der Horror: „Die sind einfach so riesig.“

Hollywood-Hysterie: Kim Kardashian, hier bei der diesjährigen Met-Gala, lässt sich in der ...
Hollywood-Hysterie: Kim Kardashian, hier bei der diesjährigen Met-Gala, lässt sich in der Einfahrt durchchecken!(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

Trotzdem kann die Ex von Kanye West offenbar nicht darauf verzichten. Nachdem sie ihr Fischöl abgesetzt hatte, schlugen ihre Blutwerte sofort Alarm. „Es war sofort sichtbar“, sagte Kim. Danach begann sie wieder mit der Einnahme. Sie würde sich wünschen, dass sie Fischöl intravenös bekommen könnte.

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Familien-Body-Scans vor der Villa
Die Unternehmerin verriet außerdem, dass ihre Familie regelmäßig sogenannte DEXA-Scans macht – spezielle Untersuchungen zur Messung von Knochendichte und Körperfett. Das Verrückte: Das Messgerät samt Radiologem kommt direkt im Van vorgefahren!

„Meine Schwestern, meine Mom und ich leben alle in derselben Wohnanlage. Dann kommt der Van vorbei und wir springen alle rein“, erzählte Kim. Der Body-Check dauere nur wenige Minuten und liefere detaillierte Daten über den Körperzustand.

Dass Kim ihre Gesundheit inzwischen extrem ernst nimmt, kommt nicht von ungefähr. Erst Ende 2025 machte die TV-Ikone öffentlich, dass bei ihr ein Hirnaneurysma festgestellt wurde. Ärzte machten damals vor allem Stress verantwortlich.

Kim Kardashian ist eine der größten Influencerinnen der Welt und hat 345 Millionen Follower.
Kim Kardashian ist eine der größten Influencerinnen der Welt und hat 345 Millionen Follower.(Bild: APA/2025 Getty Images)

Während ihrer Vorbereitung auf die Anwaltsprüfung habe sie bis zu zehn Stunden täglich gelernt. Der Druck sei so extrem gewesen, dass sie sogar Hautausschläge bekam.

Heute setzt Kim Kardashian deshalb offenbar auf maximale Kontrolle ihres Körpers – selbst wenn das bedeutet, jeden Tag 35 Pillen zu schlucken.

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