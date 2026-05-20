35 Pillen täglich & Arzt kommt im Scan-Transporter

Was für ein Gesundheits-Wahnsinn bei Kim Kardashian! Die Reality-Queen hat jetzt ausgeplaudert, dass sie täglich 35 (!) Nahrungsergänzungsmittel schluckt – und ihren Körper regelmäßig direkt in der eigenen Einfahrt durchchecken lässt. Ihr Radiologe rollt dafür mit einem Spezial-Transporter an und untersucht sie mit einem mobilen Hightech-Gerät.