Spionageprozess im Finale: Urteile heute erwartet

Ausgerechnet in jener Woche, in der ihm die brisante Daten-Extraktion vorgeworfen wird, sei er nach eigenen Angaben gar nicht im Büro gewesen. Trotzdem hätten Ermittler sein Büro komplett durchsucht und auf den Kopf gestell“. Die beschlagnahmten Gegenstände habe er erst Jahre später in einer Schachtel vor dem BVT in die Hand gedrückt bekommen. Zum Schluss richtete er einen direkten Appell an die Geschworenen: „Wenn Sie Zweifel (an der Anklage, Anm.) haben, bitte ich Sie, klar zu denken.“