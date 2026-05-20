Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinder allein Zuhause

Nach Zimmerbrand bleiben Eltern unbescholten

Wien
20.05.2026 13:54
Die Geschwister werden im Donauspital und im AKH behandelt.
Die Geschwister werden im Donauspital und im AKH behandelt.(Bild: Krone KREATIV/Tomschi, Klemens Groh, stock.adobe.com)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Zwei Kleinkinder schweben nach einem Zimmerbrand in Wien in Lebensgefahr. Von Mutter und Vater fehlte jede Spur – ermittelt wird aber nicht.

0 Kommentare

Im Donauspital und AKH heißt es weiterhin bangen. Nach wie vor kämpfen Ärzte um das Leben eines zweijährigen Buben und seiner Schwester (3) nach einem Zimmerbrand in Ottakring.

Wie berichtet, musste das junge Geschwisterpärchen am Montag nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand von Einsatzkräften wiederbelebt und im kritischen Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.

An dem verheerenden Abend ging der defekte Akku eines Handstaubsaugers in Flammen auf – einzig die Kleinkinder unter der Aufsicht ihrer älteren Schwester (14) waren zu dem Zeitpunkt zu Hause. Auch sie wurde verletzt – beim Versuch, das Feuer zu löschen und ihre Geschwister zu retten. Die Eltern dürften nicht anwesend gewesen sein.

Lesen Sie auch:
Am frühen Montagabend kam es zu dem schrecklichen Brand, bei dem zwei Kleinkinder reanimiert ...
Nach Wohnungsbrand
Geschwister (2, 3) im Koma – wo waren die Eltern?
19.05.2026
Im kritischen Zustand
Zwei Kinder nach Brand in Wohnung reanimiert
18.05.2026

Aufsichtspflicht nicht verletzt
Konsequenzen wird es aber trotzdem keine geben. Denn, wie die Polizei auf Anfrage der „Krone“ bestätigt: „Eine Verletzung der Aufsichtspflicht steht nicht im Raum“. Gegen Mutter und Vater wird also nicht ermittelt.

Zitat Icon

Um auf deine Geschwister aufpassen zu dürfen, musst du ein gewisses Alter und eine gewisse Reife besitzen. Starr abgegrenzt ist dieses Alter nicht.

Rat auf Draht

Eine Regelung im Sinne eines Mindestalters in Sachen Aufsichtspflicht bei Minderjährigen gibt es tatsächlich nicht. Rat auf Draht: „Um auf deine Geschwister aufpassen zu dürfen, musst du ein gewisses Alter und eine gewisse Reife besitzen. Starr abgegrenzt ist dieses Alter nicht“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.05.2026 13:54
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
12° / 22°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
11° / 23°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
12° / 22°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
11° / 22°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
10° / 23°
Symbol wolkig

krone.tv

Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
208.028 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
117.811 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
89.169 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1237 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Salzburg
Karner zu Polizisten: „Mehr Leistung, mehr Geld“
633 mal kommentiert
Gerhard Karner (l.) will ein einheitliches Dienstzeitmodell.
Ukraine-Krieg
In Russland gefoltert: „Sie nennen es Spiele“
616 mal kommentiert
Der ukrainische Soldat Yevhenii Malik war fast zweieinhalb Jahre in Gefangenschaft.
Mehr Wien
Kinder allein Zuhause
Nach Zimmerbrand bleiben Eltern unbescholten
Einfach weitergefahren
Beladung zu hoch: Lkw demolierte Tunnel in Wien
Weil er ihn aufweckte
5 Monate nach Freilassung eigenen Vater verprügelt
Neue Arbeitswelten
Robo-Festival: Androiden übernehmen Karlsplatz
Schwerer Raub in Wien
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf