Nach Zimmerbrand bleiben Eltern unbescholten

An dem verheerenden Abend ging der defekte Akku eines Handstaubsaugers in Flammen auf – einzig die Kleinkinder unter der Aufsicht ihrer älteren Schwester (14) waren zu dem Zeitpunkt zu Hause. Auch sie wurde verletzt – beim Versuch, das Feuer zu löschen und ihre Geschwister zu retten. Die Eltern dürften nicht anwesend gewesen sein.