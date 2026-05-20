„Größter Diphtherie-Ausbruch, den wir je hatten“

Grund für die Ausbreitung seien vor allem stark gesunkene Impfquoten, berichtete der Sender ABC am Mittwoch unter Berufung auf die Regierung in Canberra. Neue Daten zeigten, dass die Quote der üblichen Schutzimpfungen für Kinder, zu denen auch eine Grundimmunisierung gegen Diphtherie gehört, das fünfte Jahr in Folge gesunken sei. Die Behörden bereiten nun ein Unterstützungspaket vor, um Impfkampagnen auszuweiten und den angespannten Gesundheitssektor zu entlasten.