Erstmals nachgewiesen
Eisbär in Norwegen mit Vogelgrippe-Virus infiziert
Auf der zu Norwegen gehörenden Inselgruppe Spitzbergen ist erstmals bei einem Eisbären das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Es handelt sich um ein einjähriges Männchen, das vor Kurzem tot aufgefunden wurde.
Wie das norwegische Veterinärinstitut am Mittwoch mitteilte, ist das Virus außerdem bei einem ausgewachsenen toten Walross gefunden worden. „Die Funde sind Teil einer Entwicklung, bei der das Virus vermehrt bei Säugetieren in Europa nachgewiesen wird“, hieß es vom Institut.
Virus hat sich bereits bis in Arktis ausgebreitet
Zugleich habe sich das Virus demnach in den vergangenen Jahren in neue Gebiete ausgebreitet, unter anderem in die Arktis, wo es Auswirkungen auf gefährdete Populationen und Ökosysteme haben könne.
Virus auch bei Walrössern und Polarfüchsen entdeckt
Im Jahr 2023 war zum ersten Mal bei einem Eisbären das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden – bei einem jungen Männchen in Alaska. Das nun in Spitzbergen gefundene Tier war laut dem norwegischen Veterinärinstitut mit dem Subtypen H5N5 des Virus angesteckt. Dieser Typ war demnach in Spitzbergen zuvor außer bei Vögeln auch schon bei einem Walross und bei Polarfüchsen entdeckt worden.
Ansteckung des Menschen prinzipiell möglich
Das Vogelgrippe-Virus wurde schon bei vielen Säugetierarten in Europa gefunden. Neben Kühen und Katzen waren verschiedene Raubtierarten von Nerz, Luchs und Bär bis hin zu Seehunden und Kegelrobben betroffen. Auch bei einem Schaf in Großbritannien wurde die Geflügelinfluenza schon nachgewiesen. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Virus ist zwar prinzipiell möglich, aber selten.
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