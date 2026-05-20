Eisbär in Norwegen mit Vogelgrippe-Virus infiziert

Virus auch bei Walrössern und Polarfüchsen entdeckt

Im Jahr 2023 war zum ersten Mal bei einem Eisbären das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden – bei einem jungen Männchen in Alaska. Das nun in Spitzbergen gefundene Tier war laut dem norwegischen Veterinärinstitut mit dem Subtypen H5N5 des Virus angesteckt. Dieser Typ war demnach in Spitzbergen zuvor außer bei Vögeln auch schon bei einem Walross und bei Polarfüchsen entdeckt worden.