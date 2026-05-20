Rasen in der Red Bull Arena wird erneuert

Die Arbeiten dazu wurden bereits am Tag nach dem letzten Saisonspiel, am vergangenen Montag, gestartet. Konkret wird bei diesem Prozess der bestehende Naturrasen (ca. 250 Kubikmeter) ausgefräst und der Untergrund in weiterer Folge u. a. mit frischem Material und einer Rasentragschicht wieder aufgefüllt. Dabei gilt es, bestehende Unebenheiten auszugleichen und einen entsprechend durchlässigen Untergrund zu gewährleisten. Die bestehenden rund fünf Prozent Kunstfasern des seit Oktober 2025 in der Arena liegenden Hybridrasens verbleiben dabei im Boden.