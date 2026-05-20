Rasen in der Red Bull Arena wird erneuert

Beim FC Red Bull Salzburg wird die Sommerpause auch dazu genutzt, den Rasen der Red Bull Arena zu erneuern. Ziel dieses Prozesses ist es, auf die Anforderungen der kommenden Saison – die nationalen und internationalen Begegnungen des FC Red Bull Salzburg, die Heimspiele des FC Liefering und das UEFA Super Cup-Finale – bestmöglich vorbereitet zu sein.
Die Arbeiten dazu wurden bereits am Tag nach dem letzten Saisonspiel, am vergangenen Montag, gestartet. Konkret wird bei diesem Prozess der bestehende Naturrasen (ca. 250 Kubikmeter) ausgefräst und der Untergrund in weiterer Folge u. a. mit frischem Material und einer Rasentragschicht wieder aufgefüllt. Dabei gilt es, bestehende Unebenheiten auszugleichen und einen entsprechend durchlässigen Untergrund zu gewährleisten. Die bestehenden rund fünf Prozent Kunstfasern des seit Oktober 2025 in der Arena liegenden Hybridrasens verbleiben dabei im Boden.
Insgesamt dauern die Arbeiten rund eine Woche, an deren Ende das Spielfeld neu eingesät wird und das Naturgras dann die entsprechende Zeit hat, bis zum ersten Heimspiel in der Red Bull Arena (frühestens Ende Juli) anzuwachsen.
50 Spiele
Stephan Reiter, CEO des FC Red Bull Salzburg, erklärt dazu: „Allein in der vergangenen Saison gab es in der Red Bull Arena an die 50 Spiele. Wir wollen für die neue Saison wieder auf und neben dem Rasen in unserer Red Bull Arena beste Bedingungen schaffen. Deshalb nutzen wir die recht kurze spielfreie Zeit, um auch unseren Rasen auf Vordermann zu bringen und höchste Qualität zu gewährleisten.“
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