Rollstuhlfahrer in Lift von Jugendlichen bedrängt

Die drei Jugendlichen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, allesamt rumänische Staatsangehörige, wurden vorläufig angehalten und auf eine Polizeiinspektion gebracht. Anschließend wurden sie ihren Obsorgeberechtigten übergeben. Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.