Rollstuhlfahrer in Lift von Jugendlichen bedrängt

Skrupelloser Überfall auf einen wehrlosen Mann in Wien-Alsergrund: Drei Jugendliche sollen am Donnerstagabend einen 47-jährigen Rollstuhlfahrer in einem Lift der U-Bahn-Station Nußdorfer Straße bedrängt und versucht haben, ihm gewaltsam die Bauchtasche zu entreißen.
Wie die Wiener Polizei berichtet, hielten die Burschen den 47-Jährigen an den Schultern fest und rissen an seiner Tasche. Doch der Mann wehrte sich entschlossen. Als der Raub misslang, ergriffen die mutmaßlichen Täter ohne Beute die Flucht und sprangen in eine U-Bahn.
U-Bahn mit Teenies wurde gestoppt
Der leicht verletzte Rollstuhlfahrer alarmierte sofort die Polizei. Dank des raschen Zusammenspiels mit den Wiener Linien konnte die U-Bahn-Garnitur wenig später in der Station Währinger Straße gestoppt werden. Dort warteten bereits Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt auf die Verdächtigen.
Die drei Jugendlichen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, allesamt rumänische Staatsangehörige, wurden vorläufig angehalten und auf eine Polizeiinspektion gebracht. Anschließend wurden sie ihren Obsorgeberechtigten übergeben. Gegen das Trio wird wegen des Verdachts des versuchten Raubes ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.
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