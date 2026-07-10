Brutaler Straßenraub: Hilfeschreie stoppten Täter

In der Nacht auf Freitag wurde die Mundygasse in Wien-Favoriten zum Schauplatz eines brutalen Überfalls. Zwei Männer sollen einen 30-Jährigen zunächst mit Faustschlägen attackiert haben - und anschließend sogar mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen sein. Erst die verzweifelten Hilfeschreie des Opfers setzten der Gewalttat ein Ende.
Der schwer gezeichnete Mann erlitt laut Angaben der Wiener Polizei Verletzungen im Gesicht sowie Schnittwunden im Bauchbereich. Während die Angreifer mit ihrer Beute – dem Mobiltelefon des 30-Jährigen – flüchteten, reagierten aufmerksame Passanten geistesgegenwärtig und verständigten umgehend die Polizei.
Verdächtige wenig später gefasst
Für die Einsatzkräfte begann sofort eine Großfahndung – mit Erfolg: Nur kurze Zeit später konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten die beiden mutmaßlichen Räuber in der Quellenstraße ausforschen und festnehmen.
Bei den Verdächtigen, zwei syrischen Staatsangehörigen im Alter von 22 und 29 Jahren, fanden die Polizisten nicht nur das geraubte Handy, sondern auch die mutmaßliche Tatwaffe – ein Küchenmesser. Beides wurde sichergestellt.
Opfer mit Verletzungen ins Spital gebracht
Der verletzte 30-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien noch am Tatort notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.
Die beiden Festgenommenen wurden wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt eingeliefert.
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