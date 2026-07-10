Brutaler Straßenraub: Hilfeschreie stoppten Täter

In der Nacht auf Freitag wurde die Mundygasse in Wien-Favoriten zum Schauplatz eines brutalen Überfalls. Zwei Männer sollen einen 30-Jährigen zunächst mit Faustschlägen attackiert haben - und anschließend sogar mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen sein. Erst die verzweifelten Hilfeschreie des Opfers setzten der Gewalttat ein Ende.