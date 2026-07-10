Bau der neuen U2 und U5: 2030 soll Start klappen

Empfangen wurde der überdimensionale Bohrer von Bürgermeister Michael Ludwig, Verkehrsstadträtin Ulli Sima (beide SPÖ) und den Wiener Linien-Chefinnen Alexandra Reinagl und Gudrun Senk. „Die Fertigstellung der beiden U2-Tunnelröhren ist ein großer Meilenstein und ein sichtbarer Schritt für unser klimafreundliches und zukunftssicheres Wien“, freute sich der Stadtchef. Momentan werden in Wien gleich zwei U-Bahn-Projekte auf einmal realisiert: Die U2 bekommt eine Verlängerung nach Süden und Wien bekommt seine U5. Der Ausbau erfolgt in zwei Baustufen. Jetzt kann der Innenausbau der Tunnel und der neuen U2-Stationen starten.