Welche Ausgaben des Staates ärgern Sie am meisten?

Kritik entzündet sich häufig an Prestigeprojekten, hohen Verwaltungskosten oder Förderungen, deren Nutzen für die Allgemeinheit nicht klar erkennbar ist. Die jüngsten Zahlen aus der Parlamentsdirektion zeigen dabei, wie unterschiedlich mit öffentlichen Geldern umgegangen werden kann: Während unter Sobotka hohe Kosten für Reisen und repräsentative Ausgaben anfielen, setzt Rosenkranz nun sichtbar den Rotstift an. Manche sehen darin ein wichtiges Signal in Zeiten maroder Staatskassen, andere warnen davor, dass Symbolpolitik allein die Budgetprobleme nicht lösen werde. Befürworter argumentieren hingegen, dass gerade die Politik bei sich selbst sparen müsse, bevor neue Belastungen für die Bevölkerung beschlossen werden.