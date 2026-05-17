Welche Ausgaben des Staates ärgern Sie am meisten?

Aktuell sorgt der Sparkurs im Parlament für Diskussionen: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz strich im Vergleich zu seinem Vorgänger Wolfgang Sobotka vor allem bei Caterings, Reisekosten und Blumenschmuck massiv Ausgaben zusammen. „Parlaments-Partys“ sollen damit der Vergangenheit angehören. Wo könnte unser Staat ebenfalls sparen ohne jemanden zu beeinträchtigen?
Kritik entzündet sich häufig an Prestigeprojekten, hohen Verwaltungskosten oder Förderungen, deren Nutzen für die Allgemeinheit nicht klar erkennbar ist. Die jüngsten Zahlen aus der Parlamentsdirektion zeigen dabei, wie unterschiedlich mit öffentlichen Geldern umgegangen werden kann: Während unter Sobotka hohe Kosten für Reisen und repräsentative Ausgaben anfielen, setzt Rosenkranz nun sichtbar den Rotstift an. Manche sehen darin ein wichtiges Signal in Zeiten maroder Staatskassen, andere warnen davor, dass Symbolpolitik allein die Budgetprobleme nicht lösen werde. Befürworter argumentieren hingegen, dass gerade die Politik bei sich selbst sparen müsse, bevor neue Belastungen für die Bevölkerung beschlossen werden.
Zwischen notwendiger Investition und Verschwendung
Die Frage, wann eine Ausgabe sinnvoll ist und wann sie als Verschwendung wahrgenommen wird, bleibt oft subjektiv. Während manche mehr Geld für Bildung, Pflege und öffentlichen Verkehr fordern, sehen andere genau dort Einsparungspotenzial. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach mehr Transparenz: Viele Bürger möchten nachvollziehen können, wofür ihr Steuergeld konkret verwendet wird und welche Projekte tatsächlich einen Mehrwert bringen.
Was meinen Sie: Welche Ausgaben des Staates ärgern Sie persönlich am meisten? Sind Einsparungen bei Repräsentation, Reisen und Veranstaltungen der richtige Weg? Oder wird in manchen Debatten zu schnell von „Steuergeldverschwendung“ gesprochen? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung!
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