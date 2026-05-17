Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Welche Ausgaben des Staates ärgern Sie am meisten?

Community
17.05.2026 11:09
Wo könnte unsere Regierung eine Menge Geld sparen?
Wo könnte unsere Regierung eine Menge Geld sparen?(Bild: Débora Guimarães - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Aktuell sorgt der Sparkurs im Parlament für Diskussionen: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz strich im Vergleich zu seinem Vorgänger Wolfgang Sobotka vor allem bei Caterings, Reisekosten und Blumenschmuck massiv Ausgaben zusammen. „Parlaments-Partys“ sollen damit der Vergangenheit angehören. Wo könnte unser Staat ebenfalls sparen ohne jemanden zu beeinträchtigen? 

0 Kommentare

Kritik entzündet sich häufig an Prestigeprojekten, hohen Verwaltungskosten oder Förderungen, deren Nutzen für die Allgemeinheit nicht klar erkennbar ist. Die jüngsten Zahlen aus der Parlamentsdirektion zeigen dabei, wie unterschiedlich mit öffentlichen Geldern umgegangen werden kann: Während unter Sobotka hohe Kosten für Reisen und repräsentative Ausgaben anfielen, setzt Rosenkranz nun sichtbar den Rotstift an. Manche sehen darin ein wichtiges Signal in Zeiten maroder Staatskassen, andere warnen davor, dass Symbolpolitik allein die Budgetprobleme nicht lösen werde. Befürworter argumentieren hingegen, dass gerade die Politik bei sich selbst sparen müsse, bevor neue Belastungen für die Bevölkerung beschlossen werden.

Zwischen notwendiger Investition und Verschwendung
Die Frage, wann eine Ausgabe sinnvoll ist und wann sie als Verschwendung wahrgenommen wird, bleibt oft subjektiv. Während manche mehr Geld für Bildung, Pflege und öffentlichen Verkehr fordern, sehen andere genau dort Einsparungspotenzial. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach mehr Transparenz: Viele Bürger möchten nachvollziehen können, wofür ihr Steuergeld konkret verwendet wird und welche Projekte tatsächlich einen Mehrwert bringen.

Was meinen Sie: Welche Ausgaben des Staates ärgern Sie persönlich am meisten? Sind Einsparungen bei Repräsentation, Reisen und Veranstaltungen der richtige Weg? Oder wird in manchen Debatten zu schnell von „Steuergeldverschwendung“ gesprochen? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
17.05.2026 11:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Sonntag
Kraft sammeln für die neue Woche – mit Bewegung
Kopf-an-Kopf-Krimi
Delegationen uneinig: Finnland ODER Australien?
Udo Jürgen, Conchita und JJ haben den ESC für Österreich gewonnen
Song Contest 2026
Die Doku über die größte Musikshow der Welt
Kino & Streaming
„Rivals“-Stars im Talk & Jackman feiert Comeback
Kino-Highlights
Krassnitzer im Kino & Familienspaß mit „Conni“
Mehr Forum
Frage des Tages
ESC-Glamour: War Österreich ein guter Gastgeber?
Stimmen Sie ab!
Song Contest-Finale: Wer ist Ihr Favorit?
Frage des Tages
Soll die EU auch mit den Taliban verhandeln?
Frage des Tages
Paketsteuer: Hält Sie das vom Online-Shopping ab?
Diskutieren Sie mit!
Braucht Österreich ein neues Weingesetz?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
261.295 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
187.867 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
154.886 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1817 mal kommentiert
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
1004 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
978 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Community
Großes Echo auf Ablöse
Dompfarrer Faber mit Freundin: „Recht hat er!“
HAND AUFS HERZ
Haben es Alleinerzieherinnen schwerer als Väter?
Das sagen die Leser
ESC in Wien: „Event auf Weltklasseniveau!“
Frage des Tages
China, USA, Taiwan: Befürchten Sie Eskalation?
Stimmen Sie ab!
Zweites ESC-Halbfinale: Wer ist Ihr Favorit?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf