Magnum und die „Krone“ bringen Dich nach Cannes

Mitmachen und gewinnen

Wer am Donnerstag, dem 14. Mai 2026 mit dabei sein wird, darf hier noch nicht verraten werden. Aber es wird wieder eine „Once in a lifetime“-Experience mit Magnum an der Croisette in Cannes. Und Du kannst mit etwas Glück dabei sein. Fliege mit Deiner Begleitung am 14. Mai 2026 von Wien nach Nizza und von dort fahrt Ihr dann weiter nach Cannes und erhaltet Zugang zur exklusiven Magnum Party am 14. Mai 2026 am Strand der Croisette mit zahlreichen Promis, Schauspielern und Models und ganz viel Magnum Eis. Natürlich übernehmen wir auch die Übernachtung im DZ in einem zentral gelegenen Hotel in Fußnähe zum Strand und 250 Taschengeld zur freien Verfügung. Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nimmst Du an der Verlosung teil.