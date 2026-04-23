Magnum und die „Krone“ bringen Dich nach Cannes

Magnum, eine der beliebtesten Eismarken der Welt, feiert alljährlich zu den Filmfestspielen in Cannes eine der schillerndsten und exklusivsten Partys an der Côte d‘Azur mit vielen internationalen Promis. Mit der „Krone“ und Magnum hast Du jetzt die einmalige Chance, eine Reise zur stylischen Magnum Party in Cannes am 14. Mai zu gewinnen und dort nicht nur mit den Stars zu feiern, sondern Dich auch durch die Magnumwelt zu kosten und die neuen Sorten La Pistache und La Pêche zu genießen!
Dieses Jahr präsentiert sich die Magnum-Party erneut am Strand der Croisette in Cannes als House of Magnum mit einem unvergesslichen Fest, das ganz im Zeichen des Genusses steht, von Eleganz geprägt ist und Selbstbewusstsein ausstrahlt. Die Premium-Eismarke liefert mit ihren neuesten Innovationen Magnum La Pistache und La Pêche eine genussvolle Hommage, inspiriert von der Haute Couture. Alles trés chic und es haben sich bereits zahlreiche Promis aus der ganzen Welt angekündigt, die eines der beliebtesten Party-Highlights während der Filmfestspiele an der Côte d’Azur nicht verpassen wollen.
Auch letztes Jahr konnten bereits eine glückliche Gewinnerin live vor Ort dabei sein und die exklusive Magnum-Party an der Croisette erleben.
Stars & Sternchen live erleben
In den letzten Jahren feierten dort u.a Musikstars wie Charli xcx, Kylie Minogue, Rita Ora, JVKE, Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls oder die Legende Iggy Pop, Schauspielgrößen wie Janina Uhse, Palina Rojinski , Matthias Schweighöfer und auch Austro-Star und Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair sowie Topmodels wie Rosie Huntington-Whiteley, Lena Gercke, Barbara Meier, Miranda Kerr oder Cara Delevingne oder die US It-Girls Kendall Jenner und Bella Hadid.
Hier siehst du die Highlights aus dem letzten Jahr
Mitmachen und gewinnen
Wer am Donnerstag, dem 14. Mai 2026 mit dabei sein wird, darf hier noch nicht verraten werden. Aber es wird wieder eine „Once in a lifetime“-Experience mit Magnum an der Croisette in Cannes. Und Du kannst mit etwas Glück dabei sein. Fliege mit Deiner Begleitung am 14. Mai 2026 von Wien nach Nizza und von dort fahrt Ihr dann weiter nach Cannes und erhaltet Zugang zur exklusiven Magnum Party am 14. Mai 2026 am Strand der Croisette mit zahlreichen Promis, Schauspielern und Models und ganz viel Magnum Eis. Natürlich übernehmen wir auch die Übernachtung im DZ in einem zentral gelegenen Hotel in Fußnähe zum Strand und 250 Taschengeld zur freien Verfügung. Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nimmst Du an der Verlosung teil.
Du willst deine Gewinnchance auf dieses einzigartige Erlebnisse erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Reisezeit“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier.