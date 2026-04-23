Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewinnspiel

Magnum und die „Krone“ bringen Dich nach Cannes

Gewinnspiele
23.04.2026 06:00
(Bild: adobe stock – Luis, magnum)
Porträt von Werbung
Von Werbung

Magnum, eine der beliebtesten Eismarken der Welt, feiert alljährlich zu den Filmfestspielen in Cannes eine der schillerndsten und exklusivsten Partys an der Côte d‘Azur mit vielen internationalen Promis. Mit der „Krone“ und Magnum hast Du jetzt die einmalige Chance, eine Reise zur stylischen Magnum Party in Cannes am 14. Mai zu gewinnen und dort nicht nur mit den Stars zu feiern, sondern Dich auch durch die Magnumwelt zu kosten und die neuen Sorten La Pistache und La Pêche zu genießen!

Dieses Jahr präsentiert sich die Magnum-Party erneut am Strand der Croisette in Cannes als House of Magnum mit einem unvergesslichen Fest, das ganz im Zeichen des Genusses steht, von Eleganz geprägt ist und Selbstbewusstsein ausstrahlt. Die Premium-Eismarke liefert mit ihren neuesten Innovationen Magnum La Pistache und La Pêche eine genussvolle Hommage, inspiriert von der Haute Couture. Alles trés chic und es haben sich bereits zahlreiche Promis aus der ganzen Welt angekündigt, die eines der beliebtesten Party-Highlights während der Filmfestspiele an der Côte d’Azur nicht verpassen wollen.

Auch letztes Jahr konnten bereits eine glückliche Gewinnerin live vor Ort dabei sein und die exklusive Magnum-Party an der Croisette erleben. 

Die „Krone“ Gewinnerin Katja aus dem letzten Jahr und Ihre Freundin Bianca hatten in Cannes eine ...
Die „Krone“ Gewinnerin Katja aus dem letzten Jahr und Ihre Freundin Bianca hatten in Cannes eine wunderschöne Zeit.(Bild: Buzzdriver)
Bei Eis, Drinks und mit Blick aufs Meer wurde gefeiert, was das Zeug hielt – bis spät in die ...
Bei Eis, Drinks und mit Blick aufs Meer wurde gefeiert, was das Zeug hielt – bis spät in die Nacht, begleitet vom Sound der Wellen und den Lichtern der Côte d’Azur.(Bild: Buzzdriver)

Stars & Sternchen live erleben
In den letzten Jahren feierten dort u.a Musikstars wie Charli xcx, Kylie Minogue, Rita Ora, JVKE, Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls oder die Legende Iggy Pop, Schauspielgrößen wie Janina Uhse, Palina Rojinski , Matthias Schweighöfer und auch Austro-Star und Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair sowie Topmodels wie Rosie Huntington-Whiteley, Lena Gercke, Barbara Meier, Miranda Kerr oder Cara Delevingne oder die US It-Girls Kendall Jenner und Bella Hadid.

Hier siehst du die Highlights aus dem letzten Jahr

Mitmachen und gewinnen
Wer am Donnerstag, dem 14. Mai 2026 mit dabei sein wird, darf hier noch nicht verraten werden. Aber es wird wieder eine „Once in a lifetime“-Experience mit Magnum an der Croisette in Cannes. Und Du kannst mit etwas Glück dabei sein. Fliege mit Deiner Begleitung am 14. Mai 2026 von Wien nach Nizza und von dort fahrt Ihr dann weiter nach Cannes und erhaltet Zugang zur exklusiven Magnum Party am 14. Mai 2026 am Strand der Croisette mit zahlreichen Promis, Schauspielern und Models und ganz viel Magnum Eis. Natürlich übernehmen wir auch die Übernachtung im DZ in einem zentral gelegenen Hotel in Fußnähe zum Strand und 250 Taschengeld zur freien Verfügung. Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 3. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nimmst Du an der Verlosung teil. 

Du willst deine Gewinnchance auf dieses einzigartige Erlebnisse erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Reisezeit“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen findest du hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
23.04.2026 06:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
163.921 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
142.700 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
125.479 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1558 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1055 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1043 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf