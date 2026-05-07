Mit dem Nachwuchs auf Fahrradtour gehen

Der Sommer naht und damit startet auch in Niederösterreich wieder die Fahrradsaison. Für den Nachwuchs, der gerade die ersten Schritte am Fahrrad wagen will, stellt dies eine Herausforderung dar. Aber mit den Radkids NÖ werden Ihre Kinder bestens darauf vorbereitet und zusammen mit der „Krone“ können Sie auch tolle Preise rund ums Radeln gewinnen.