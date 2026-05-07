Mit dem Nachwuchs auf Fahrradtour gehen

Der Sommer naht und damit startet auch in Niederösterreich wieder die Fahrradsaison. Für den Nachwuchs, der gerade die ersten Schritte am Fahrrad wagen will, stellt dies eine Herausforderung dar. Aber mit den Radkids NÖ werden Ihre Kinder bestens darauf vorbereitet und zusammen mit der „Krone“ können Sie auch tolle Preise rund ums Radeln gewinnen.
Radfahren bedeutet für die Kinder nicht nur Bewegung, sondern auch das Gefühl von Freiheit und ein großes Stück Selbstständigkeit. Gleichzeitig ist dies aber für die Eltern ein wichtiges Thema: Wann ist mein Kind sicher genug unterwegs? Wie üben wir richtig? Und worauf muss ich achten?
Hilfe für Eltern bei den Radkids NÖ
Aber die Radkids NÖ lassen die Eltern mit all diesen Fragen nicht alleine. Auf radkids-noe.at finden Eltern viele praktische und leicht verständliche Informationen rund um das sichere Radfahren mit ihren Kindern. Diese Plattform bietet wirklich wertvolle Unterstützung für den Familienalltag. Von einfachen Übungen für zu Hause über Tipps zum sicheren Begleiten bis zu Antworten auf häufige Fragen zur freiwilligen Radfahrprüfung erfährt man alles aus erster und vor allem sicherer Hand.
Wer mit Kindern das Radfahren übt, findet auf Radkids NÖ viele hilfreiche Anregungen. Beispielsweise wie Kinder Schritt für Schritt die nötige Sicherheit am Rad gewinnen. Auch beim Kauf der Fahrradutensilien gibt es einiges zu beachten. Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad und auch der Helm muss wirklich passen. Radkids NÖ hilft auch dabei, das Radfahren ganz einfach in den Alltag einzubauen und somit vielleicht auch einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Fehlt es an Informationen zu Pumptracks oder Verkehrsübungsplätzen, dann werden Sie ebenfalls auf der Plattform fündig und auch viele weitere Angebote in ganz Niederösterreich sind dort übersichtlich gesammelt.
So lernt Ihr Kind den Umgang mit dem Rad
DAS Highlight schlechthin wartet aber heuer in den Sommerferien! Mit den neuen Radkids NÖ Ferienkursen „Sicher Radfahren im Sommer“ gibt es erstmals ein kostenloses Zusatzangebot für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Insgesamt werden 50 Kurse für 750 Kinder in ganz Niederösterreich angeboten. Die Kurse dauern jeweils einen Vormittag und verbinden Spiel, Bewegung und wichtige Inhalte rund um sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Auf der Radkids NÖ Website ist ersichtlich, in welchen Gemeinden diesen Sommer ein derartiger Ferienkurs angeboten wird. Radfahren ist nicht nur „Mittel zum Zweck“, Radfahren ist Lebensgefühl, schafft Gemeinschaft und gehört für echte Radkids zum Erwachsenwerden einfach dazu! Alle Informationen, Tipps und Angebote finden Sie auf www.radkids-noe.at.
Mitmachen und gewinnen
Mit der „Krone“ können Sie Ihrem Kind einen spannenden Sommer möglich machen! Wir verlosen unter allen teilnehmenden „Krone“-Lesern folgende tolle Preise:
1. Preis: Ein woom Explore 5 Bike in der Farbe rot
2. Preis: Ein Ready Kinder-Fahrradhelm von woom
3. Preis: Eines von 10 Radland Goodie Bags im praktischen Ferienkids-Beutel.
Beantworten Sie einfach die beiden unten stehenden Gewinnspielfragen und füllen Sie das Teilnahmeformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Zusätzlich haben alle Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden wollen, von unserem „Niederösterreich-Newsletter“ die doppelte Gewinnchance!
Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier. Teilnahmeschluss ist der 22. Mai, 09:00 Uhr.