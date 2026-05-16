Song Contest-Finale: Wer ist Ihr Favorit?

Am heutigen Samstag geht der Eurovision Song Contest mit dem großen Finale in die letzte Runde. Insgesamt 25 verbleibende Länder treten gegeneinander an. Doch welcher Act hat die besten Chancen auf den Sieg? Welche Favoriten haben die „Krone“-Leser? Stimmen Sie ab!
25 Länder wetteifern heute um den Eurovision-Sieg. Den Start macht Dänemark, mit „Før vi går hjem“, während Cosmó mit „Tanzschein“ das Event abschließt. Besonders gespannt darf man sein, ob sich am Ende ein Geheimfavorit durchsetzt oder die großen Wettkönig-Nationen den Titel unter sich ausmachen.
Bevor die Leitungen für das offizielle Voting heute Abend geöffnet werden, wollen wir von Ihnen wissen: Wer hat Sie in den beiden Halbfinale-Shows am meisten beeindruckt? Hat Sie eine bestimmte Bühnenshow überzeugt, oder ist es einfach ein Song, der Ihnen seither nicht mehr aus dem Kopf geht? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!
Im unten stehenden Video sehen Sie einen Zusammenschnitt der Songs aller 35 teilnehmenden Länder in alphabetischer Reihenfolge.
Ihre Meinung ist gefragt!
Welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf einen Sieg? Welcher Kandidat ist Ihr persönlicher Favorit und weshalb? Welchen Ländern werden Sie Ihre Stimme geben? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
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