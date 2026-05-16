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Song Contest-Finale: Wer ist Ihr Favorit?

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16.05.2026 11:50
Cosmó wird mit „Tanzschein“ als letzter Act die Bühne betreten.
Cosmó wird mit „Tanzschein“ als letzter Act die Bühne betreten.(Bild: EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
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Von Community

Am heutigen Samstag geht der Eurovision Song Contest mit dem großen Finale in die letzte Runde. Insgesamt 25 verbleibende Länder treten gegeneinander an. Doch welcher Act hat die besten Chancen auf den Sieg? Welche Favoriten haben die „Krone“-Leser? Stimmen Sie ab!

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25 Länder wetteifern heute um den Eurovision-Sieg. Den Start macht Dänemark, mit „Før vi går hjem“, während Cosmó mit „Tanzschein“ das Event abschließt. Besonders gespannt darf man sein, ob sich am Ende ein Geheimfavorit durchsetzt oder die großen Wettkönig-Nationen den Titel unter sich ausmachen.

Die Startreihenfolge fürs ESC-Finale

  1. Dänemark: Søren Torpegaard Lund mit „Før vi går hjem“
  2. Deutschland: Sarah Engels mit „Fire“
  3. Israel: Noam Bettan mit „Michelle“
  4. Belgien: ESSYLA „Dancing on the Ice“
  5. Albanien: Alis mit „Nân“
  6. Griechenland: Akylas mit „Ferto“
  7. Ukraine: LELÉKA mit „Ridnym“
  8. Australien: Delta Goodrem mit „Eclipse“
  9. Serbien: Lavina mit „Kraj mene“
  10. Malta: Aidan mit „Bella“
  11. Tschechien: Daniel Žižka mit „Crossroads“
  12. Bulgarien: Dara mit „Bangaranga“
  13. Kroatien: Lelek mit „Andromeda“
  14. Großbritannien: Look Mum No Computer mit „Eins, Zwei, Drei“
  15. Frankreich: Monroe mit „Regarde!“
  16. Moldau: Satoshi mit „Viva, Moldova!“
  17. Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen mit „Liekinheitin“
  18. Polen: Alicja mit „Pray“
  19. Litauen: Lion Ceccah mit „Sólo quiero más“
  20. Schweden: Felicia mit „My System“
  21. Zypern: Antigoni „Jalla“
  22. Italien: Sal Da Vinci mit „Per sempre sì“
  23. Norwegen: Jonas Lovv mit „Ya Ya Ya“
  24. Rumänien: Alexandra Căpitănescu mit „Choke Me“
  25. Österreich: Cosmó mit „Tanzschein“

Bevor die Leitungen für das offizielle Voting heute Abend geöffnet werden, wollen wir von Ihnen wissen: Wer hat Sie in den beiden Halbfinale-Shows am meisten beeindruckt? Hat Sie eine bestimmte Bühnenshow überzeugt, oder ist es einfach ein Song, der Ihnen seither nicht mehr aus dem Kopf geht? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!

Im unten stehenden Video sehen Sie einen Zusammenschnitt der Songs aller 35 teilnehmenden Länder in alphabetischer Reihenfolge. 

Ihre Meinung ist gefragt!
Welcher Act hat dieses Jahr die besten Chancen auf einen Sieg? Welcher Kandidat ist Ihr persönlicher Favorit und weshalb? Welchen Ländern werden Sie Ihre Stimme geben? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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