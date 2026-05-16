Song Contest-Finale: Wer ist Ihr Favorit?

Bevor die Leitungen für das offizielle Voting heute Abend geöffnet werden, wollen wir von Ihnen wissen: Wer hat Sie in den beiden Halbfinale-Shows am meisten beeindruckt? Hat Sie eine bestimmte Bühnenshow überzeugt, oder ist es einfach ein Song, der Ihnen seither nicht mehr aus dem Kopf geht? Stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!