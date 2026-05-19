Die kulinarische Welt des Weinviertels erleben

Drei Standorte für drei Events: „Taste the Weinviertel“ findet im Hotel & Weingut Neustifter, im Bio Weingut Gruber und im Biobeerengarten Hummel & Winkelau statt. Bei der neuen Eventreihe präsentiert sich die Region mit frischer Dynamik. Freilich steht der Wein immer auch im Mittelpunkt, aber das Weinviertel hat noch so viel mehr zu entdecken! Beim Event am 31. Juli in Loosdorf entdeckt man das Weinviertel mal anders. Nach dem Eintreffen am Biobeerengarten Hummel und einer kulinarischen Begrüßung führt ein kurzer Spaziergang zur Location, wo es viel zum Entdecken gibt.