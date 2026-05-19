Die kulinarische Welt des Weinviertels erleben

An drei Abenden in Poysdorf (13. Juni), Röschitz (17. Juli) und Loosdorf (31. Juli) zeigt das Weinviertel im Rahmen der Eventreihe „Taste the Weinviertel“ auf, was die Region für kulinarische Erlebnisse bietet. Für das Event am 31. Juli in Loosdorf verlosen wir 1x2 Tickets.
Drei Standorte für drei Events: „Taste the Weinviertel“ findet im Hotel & Weingut Neustifter, im Bio Weingut Gruber und im Biobeerengarten Hummel & Winkelau statt. Bei der neuen Eventreihe präsentiert sich die Region mit frischer Dynamik. Freilich steht der Wein immer auch im Mittelpunkt, aber das Weinviertel hat noch so viel mehr zu entdecken! Beim Event am 31. Juli in Loosdorf entdeckt man das Weinviertel mal anders. Nach dem Eintreffen am Biobeerengarten Hummel und einer kulinarischen Begrüßung führt ein kurzer Spaziergang zur Location, wo es viel zum Entdecken gibt.
Das Weinviertel hat in den vergangenen 15 Jahren viel Erfahrung mit einzigartigen Events gemacht: Tafeln im Weinviertel ist zu einem festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders vieler Gäste geworden. An einer langen Tafel in den schönsten Kellergassen oder mit Blick auf die Retzer Windmühle genießen Kulinarikfans hier ein Dinner. Nun bringt die Region neuen Schwung in das touristische Angebot und veranstaltet „Taste the Weinviertel“ zum ersten Mal. Der Fokus liegt auf authentischen Erlebnissen mit regionaler Küche. Gekocht wird dabei live über offenem Feuer und mit Gemüse aus dem eigenen Ort-frischer geht es kaum.
Abwechslung verspricht auch die Kulinarik, für die Matthias Herbst vom Gasthaus Herbst in Laa an der Thaya sorgt. Vom Rote-Rüben-Salat mit Ziegenkäseespuma über eine erfrischende Gurken-Kaltschale bis hin zu einem interaktiven Taco-Setup mit verschiedenen Toppings ist alles dabei. Den Abschluss bilden ein Lavendel-Topfen-Mousse mit Beerencrumble und ein kleines Eis-Petit-Four. Dazu passend hat man Weine und Traubensäfte vom Bio-Weingut Oppenauer sowie Säfte vom Biobeerengarten Hummel im Glas. Musikalisch begleitet Groovecafe den Abend stimmungsvoll.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Event am 31. Juli im niederösterreichischen Loosdorf 1x2 Karten. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 26.5., 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Niederösterreich Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.