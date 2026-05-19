Container mit Elektroschrott stand in Flammen

Feueralarm auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma in Krems: Tonnen von Elektroschrott brannten lichterloh. 120 Feuerwehrleute kämpften gegen die meterhohen Flammen.
Zahlreiche Anrufer schlugen am Montagabend in der Zentrale der Kremser Feuerwehr Alarm: Über einem Gewerbegebiet waren dunkle Rauchwolken zu sehen. In einem Entsorgungsbetrieb war ein Brand ausgebrochen. Löschkräfte von fünf Feuerwachen sowie von vier Betriebsfeuerwehren rückten aus.
Dunkle Rauchsäule
„Bereits bei der Anfahrt konnte die massive Rauchentwicklung über dem Gewerbepark gesichtet werden“, berichtet ein Feuerwehrmann. Am Einsatzort bot sich folgendes Bild: Ein Container mit Elektroschrott stand in Vollbrand. Die Feuerwehrleute gingen mit Löschschaum gegen die meterhohen Flammen vor.
Container verschoben
Als die Brandbekämpfung erste Erfolge zeigte, konnte der brennende Container mit einem Wechsellader verschoben werden, um ein Übergreifen des Brandes auf weitere Container zu verhindern. Der brennende Elektroschrott wurde mit einem Bagger zerteilt und abgelöscht. Nach knapp drei Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.
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