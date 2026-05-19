Container mit Elektroschrott stand in Flammen

Container verschoben

Als die Brandbekämpfung erste Erfolge zeigte, konnte der brennende Container mit einem Wechsellader verschoben werden, um ein Übergreifen des Brandes auf weitere Container zu verhindern. Der brennende Elektroschrott wurde mit einem Bagger zerteilt und abgelöscht. Nach knapp drei Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.