Soll die EU auch mit den Taliban verhandeln?

Halten Sie einen pragmatischen Dialog für notwendig, um humanitäre Hilfe zu leisten und Sicherheitsinteressen zu wahren, oder lehnen Sie jede Form der Anerkennung aus menschenrechtlichen Gründen strikt ab? Glauben Sie, dass Diplomatie die Lage der Frauen und Minderheiten vor Ort verbessern kann? Welche Risiken sehen Sie in einer Isolation des Landes, und wie sollte sich Österreich angesichts der aktuellen geopolitischen Lage positionieren?