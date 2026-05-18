So lief das lange Verhör des Hipp-Verdächtigen

Mehr als sechs Stunden wird der mutmaßliche Babykost-Giftmischer am Polizeiposten seiner Heimatgemeinde im idyllischen Salzkammergut von Ermittlern „gegrillt“. Ohne Geständnis. Der verdächtige Ex-Manager lacht dabei immer wieder. Selbst dieser emotionale Appell der Kriminalisten lässt ihn kalt: „Sie können sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn eine Mutter oder ein junger Vater ins Telefon hineinweint.“