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Hofferer zieht um

Der Cocktail-König verkauft „St. Petersburg“

Kärnten
09.07.2026 14:00
Cocktail-König betreute zuletzt die VIP-Klubs bei der Fußball-WM in Übersee.
Cocktail-König betreute zuletzt die VIP-Klubs bei der Fußball-WM in Übersee.(Bild: International Cocktail Entertainment Mario Hofferer)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Cocktail-Weltmeister zieht um. Mario Hofferer gilt als einer der besten Barkeeper Österreichs, mixte zuletzt die Drinks für die VIP-Gäste der Fußball-WM in Übersee. Seine Zentrale in Krumpendorf – das ehemalige Restaurant-Varieté „St. Petersburg“ – soll nun verkauft werden.

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Der zweifache Cocktail-Weltmeister ist ein weltweit gefragter Barkeeper. Mario Hofferer mixte zusammen mit dem Catering-Unternehmen Do & Co. gerade die Drinks für die VIP-Gäste der Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika, Kanada und Mexiko. Vor vier Jahren war er auch schon bei der Weltmeisterschaft in Quatar, betreute dort die VIP-Klubs bei allen Spielen.

Auch Naomi Campbell hat der Kärntner kennengelernt.
Auch Naomi Campbell hat der Kärntner kennengelernt.(Bild: International Cocktail Entertainment Mario Hofferer)
Der zweifache Cocktail-Weltmeister zieht um.
Der zweifache Cocktail-Weltmeister zieht um.(Bild: Markus Tschepp)
Wo Hofferer drauftsteht, ist Qualität drin.
Wo Hofferer drauftsteht, ist Qualität drin.(Bild: International Cocktail Entertainment Mario Hofferer)

KAC-Oligarch baute einst die Eventlocation
Seine Zentrale in Krumpendorf – das ehemalige Restaurant-Varieté „St. Petersburg“ – soll nun verkauft werden. Die pompöse Eventlocation an der Hauptstraße errichtete der einstige KAC-Gönner Aleksandr Omatov. Der Oligarch liebte exklusive Besonderheiten. Auch Hofferer verlieh dem Gebäude seine persönliche Handschrift: Italienischer Marmor, edles Büffelleder, französische Kristalllampen in Gold und Bronze sowie kunstvoll gestaltete Statuen prägten das Ambiente. Die Immobilie wird derzeit um 1,5 Millionen Euro angeboten.

Vom Wörthersee nach Klagenfurt
Das rund 2.000 Quadratmeter große MH Headquarter am Wörthersee war weit mehr als eine Bar. Es entwickelte sich zu einem Treffpunkt der internationalen Barszene. Im 250 Quadratmeter großen Barsalon entstanden unzählige Signature Cocktails, begleitet von stilvoller Musik und einem Ambiente, das Extravaganz und Eleganz vereinte. Hofferers Philosophie lautete stets: Qualität ohne Kompromisse.

Hofferer lebt heute in Klagenfurt und Marbella, dem Luxusort an der spanischen Costa del Sol. Gleichzeitig verfolgt er ambitionierte Expansionspläne und möchte künftig auch in Dubai vertreten sein. Erst kürzlich organisierte er ein großes Beach-Festival in Velden mit zahlreichen internationalen Barkeepern aus den USA, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Italien, Kroatien, Slowenien, Polen, Tschechien, Luxemburg, Ungarn, Estland, Island, Griechenland und dem Vereinigten Königreich. Kaum eine glamouröse Veranstaltung auf der Welt  kommt ohne Cocktail-Kreationen von Hofferer aus.

Stars wie Travolta oder Campbell liebten seine Cocktails
Er lernte auch viele internationale Stars kennen. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem John Travolta, Naomi Campbell und alle Fußballgrößen. Sein Name steht seit Jahrzehnten für höchste Qualität, Kreativität und Perfektion hinter der Bar.

In den kommenden Wochen sucht Mario Hofferer eine größere Immobilie in Klagenfurt und will dort den nächsten Schritt seiner internationalen Erfolgsgeschichte setzen.

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