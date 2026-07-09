Der Cocktail-König verkauft „St. Petersburg“

Hofferer lebt heute in Klagenfurt und Marbella, dem Luxusort an der spanischen Costa del Sol. Gleichzeitig verfolgt er ambitionierte Expansionspläne und möchte künftig auch in Dubai vertreten sein. Erst kürzlich organisierte er ein großes Beach-Festival in Velden mit zahlreichen internationalen Barkeepern aus den USA, Deutschland, der Schweiz, Spanien, Italien, Kroatien, Slowenien, Polen, Tschechien, Luxemburg, Ungarn, Estland, Island, Griechenland und dem Vereinigten Königreich. Kaum eine glamouröse Veranstaltung auf der Welt kommt ohne Cocktail-Kreationen von Hofferer aus.