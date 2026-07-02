DFB-Coach? Brisante Klausel um Klopp enthüllt!

Exit-Klausel bei Red Bull

Sollte Klopp grundsätzlich Interesse an dem Posten haben, könnte er von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Red Bull Gebrauch machen. Diese hatte er sich vor seinem Engagement als „Head of Global Soccer“ von RB-Boss Oliver Mintzlaff zusichern lassen. Dem Bericht zufolge kann die Exit-Option jederzeit gezogen werden – insbesondere für den Fall, dass der DFB Klopp als Bundestrainer verpflichten möchte.