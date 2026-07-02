DFB-Coach? Brisante Klausel um Klopp enthüllt!

Brisantes Detail um Jürgen Klopps Vertrag bei Red Bull! Er könnte seinen Posten als „Head of Global Soccer“ sofort räumen, sollte der DFB anklopfen.
Julian Nagelsmann steht vor dem Aus als deutscher Nationalcoach. Als möglicher Nachfolger wird einmal mehr Jürgen Klopp gehandelt. Der 58-Jährige arbeitet aktuell noch bis zum Ende der Weltmeisterschaft als TV-Experte bei MagentaTV. Beim DFB sollen die laufenden Analysen und internen Gespräche am Donnerstag fortgesetzt werden, ehe über Nagelsmanns Zukunft entschieden wird.
Exit-Klausel bei Red Bull
Sollte Klopp grundsätzlich Interesse an dem Posten haben, könnte er von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Red Bull Gebrauch machen. Diese hatte er sich vor seinem Engagement als „Head of Global Soccer“ von RB-Boss Oliver Mintzlaff zusichern lassen. Dem Bericht zufolge kann die Exit-Option jederzeit gezogen werden – insbesondere für den Fall, dass der DFB Klopp als Bundestrainer verpflichten möchte.
Klopp soll bei Red Bull zwischen acht und zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen. Zuletzt wurde berichtet, dass Nagelsmann derzeit beim DFB ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro erhält.
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